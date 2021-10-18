AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor

YEDAŞ, düzenlediği ARGE proje yarışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla sektöründe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve üst yönetim tarafından yapılan değerlendirmede birinci, ‘Yüksek Gerilim Hatlarında Buz Yükü Dökme Cihazı Projesi’ ikinci, ‘Uzaktan Ölçüm Aparatı Projesi’ üçüncü ise ‘Beton Direklerde Katodik Koruma Projesi’ oldu. ARGE Proje Yarışması’nda dereceye giren projeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sunulacağı öğrenildi.



ARGE bir kültür haline geldi

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde tüketicilere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmayı amaçlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanında uyguladığı rol model yönetim modeli ile sektöründe ve uluslararası arenada farkındalık yaratıyor. İnovatif buluşlarına, şirket ArGe ofisinde hayat veren YEDAŞ, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesine ve mesleki kazaların önlemesi için farkındalığın artmasına yönelik geliştirdiği projeler ile dikkatleri üstüne çekiyor.



“Başarıya odaklı bir şirketiz”

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Sürdürülebilir başarının sırrını ARGE çalışmalarına verdiğimiz öneme bağlıyoruz. Rekabetçi koşullarda başarının devamlılığı, yenilikçi düşünce, değişimgelişim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarı ise ARGE çalışmalarına verdiğiniz önemdir” dedi.

Genel Müdür Bora, “YEDAŞ olarak, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak istiyoruz. İnovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı ‘inovasyon’ başlığı altında gerçekleştiriyoruz. YEDAŞ, tüm paydaşlarıyla birlikte, yön birliği içerisinde ortak sinerji oluşturarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yönetim modeli sergileyerek ARGE çalışmalarına da yatırım yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Genel Müdür Bora, ARGE ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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