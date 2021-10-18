AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor

İHA

AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor

YEDAŞ, düzenlediği ARGE proje yarışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla sektöründe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve üst yönetim tarafından yapılan değerlendirmede birinci, ‘Yüksek Gerilim Hatlarında Buz Yükü Dökme Cihazı Projesi’ ikinci, ‘Uzaktan Ölçüm Aparatı Projesi’ üçüncü ise ‘Beton Direklerde Katodik Koruma Projesi’ oldu. ARGE Proje Yarışması’nda dereceye giren projeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sunulacağı öğrenildi.

ARGE bir kültür haline geldi
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde tüketicilere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmayı amaçlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanında uyguladığı rol model yönetim modeli ile sektöründe ve uluslararası arenada farkındalık yaratıyor. İnovatif buluşlarına, şirket ArGe ofisinde hayat veren YEDAŞ, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesine ve mesleki kazaların önlemesi için farkındalığın artmasına yönelik geliştirdiği projeler ile dikkatleri üstüne çekiyor.

“Başarıya odaklı bir şirketiz”
YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Sürdürülebilir başarının sırrını ARGE çalışmalarına verdiğimiz öneme bağlıyoruz. Rekabetçi koşullarda başarının devamlılığı, yenilikçi düşünce, değişimgelişim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarı ise ARGE çalışmalarına verdiğiniz önemdir” dedi.
Genel Müdür Bora, “YEDAŞ olarak, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak istiyoruz. İnovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı ‘inovasyon’ başlığı altında gerçekleştiriyoruz. YEDAŞ, tüm paydaşlarıyla birlikte, yön birliği içerisinde ortak sinerji oluşturarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yönetim modeli sergileyerek ARGE çalışmalarına da yatırım yapmaktadır” şeklinde konuştu.
Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Genel Müdür Bora, ARGE ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demirtaş: “Vatandaşlarımıza el uzatamaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Vatandaşlarımıza el uzatamaya devam ...
Samsunspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı Mustafa Aztopal: "Birkaç hoca adayımız var ama bu Samet Aybaba değil
YEREL HABERLER Samsunspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ...
Samsun'daki vaka artışının nedeni 'aşısız 70 bin öğrenci' Samsun Valisi Dağlı: "85 bin öğrenciden sadece 15 bini aşı oldu, aşı olması gereken 70 bin öğrencimiz var"
YEREL HABERLER Samsun'daki vaka artışının nedeni 'aşısız 70 bin ...
Menopozu sağlıklı geçirmek için egzersiz şart
YEREL HABERLER Menopozu sağlıklı geçirmek için egzersiz şart
Saç dökülmesinin nedenleri ve tedavisi Diyetler, demir, D, B12 vitamin ve mineral eksiklikleri ile stres saç dökülmesine yol açıyor
YEREL HABERLER Saç dökülmesinin nedenleri ve tedavisi Diyetler, ...
İlkadım’dan 5 bin kandil simidi
YEREL HABERLER İlkadım’dan 5 bin kandil simidi
Miniklerin kandil heyecanı
YEREL HABERLER Miniklerin kandil heyecanı
Özdemir: “Onun güzel ahlakı ve nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz” Havza’dan kandil simidi dağıtıldı
YEREL HABERLER Özdemir: “Onun güzel ahlakı ve nasihatleriyle ...
Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek
YEREL HABERLER Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir ...
Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti
19 Mayıs'ta toprak kayması: 1 ölü
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta toprak kayması: 1 ölü
Tohum desteği meyvelerini verdi
YEREL HABERLER Tohum desteği meyvelerini verdi
Başkan Deveci üniversiteli gençlerle buluştu Deveci: “Üniversite öğrencisi yaşadığı kente müdahale etmeli”
YEREL HABERLER Başkan Deveci üniversiteli gençlerle buluştu Deveci: ...
Başkan Arat: “Haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Arat: “Haklarımızı almak için mücadeleden ...
19 Mayıs ilçesi kolektör hattında sona gelindi
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesi kolektör hattında sona gelindi
Jandarma uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi: ...
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Başkan Demir: “İşimizi aşkla yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “İşimizi aşkla yapıyoruz”
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor
YEREL HABERLER Hurdadan aldığı parçalarla araç yapıyor
Erdoğan Tok’tan AK kadınlarla vefa buluşması Vefa buluşmasında, 2023 hedefi ve birlik beraberlik vurgusu Tok: “Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedefler için daha çok çalışmalıyız”
YEREL HABERLER Erdoğan Tok’tan AK kadınlarla vefa buluşması Vefa ...
Murzioğlu: “Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.