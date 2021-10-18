Sandıkçı: “Canik’i 2023 yılına hazırlıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “2022 yılı itibarıyla ilçemizin alt yapı sorununu ortadan kaldıracak kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz. Canik’i 2023 yılına hazırlıyoruz” dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla ilçedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere mahalle muhtarlarıyla Canik Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. İlçedeki gelişmelerin görüşülüp istişare edildiği toplantıya Canik Kaymakamı Mahmut Halal, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay, MHP Canik İlçe Başkanı Süleyman Baltacı, Canik Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Genç, Canik Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Yaz döneminde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Sandıkçı, “Normalde her ay düzenlediğimiz buluşmamızı yaz dönemindeki yoğunluğumuzdan dolayı bugüne bıraktık. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bugün bir araya gelme fırsatı yakaladık” açıklamasında bulundu.



Alt yapıya büyük yatırım geliyor

“Bu yıl ilçe merkezinde 35 bin 800 metre sıfır ham yol açtık. Artık ekiplerimiz köylerimize, kırsala çıkıyor” diyen Başkan Sandıkçı, “Ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntımız yok. En büyük sıkıntımız zaman. Bugün Samsun’un 17 ilçesi arasında ekonomisi düzgün, en rahat yatırım yapabilecek ilçelerinden biriyiz. İşimizi sağlam yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden çalışmalar biraz uzun sürebiliyor” diye konuştu.

İlçenin alt yapısı ile ilgili gerekli planlamanın yapıldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “2022 yılının hareketli geçeceğine inanıyorum. 2022 yılı itibariyle ilçemizin alt yapı sorununu ortadan kaldıracak kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz. Canik’i 2023 yılına hazırlıyoruz. Canik, Karedeniz Bölgesi’nin en güzel ilçelerinden birisi. İnşallah ürettiğimiz ve üreteceğimiz projelerle kısa sürede hak ettiği yere gelecektir” şeklinde konuştu.



Projeler hız kesmeden devam ediyor

Merkezdeki projelerin bitim aşamasına geldiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, şunları ekledi: “Söz verdiğimiz gibi başladığımız projeler hız kesmeden devam ediyor. Hükümet Konağı, Polis Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi projelerinin bitme aşamasına ulaştı. Atatürk Mahallesi’nde yapılması planlanan Spor Salonu projemiz Ekim ayı sonunda ihaleye çıkacak. Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde alışveriş merkezi projemiz ihaleye çıkıyor. Halı saha projemiz ihaleye çıkıyor. 2022 yılının altyapısı ihaleye çıkıyor.”

Bölge için devasa bir yatırım olan Şehir Hastanesi’nin 2023 yılı itibariyle hizmete gireceğini belirten Başkan Sandıkçı, “Bugün Canik’te hem bir üniversite var hem de 2023 yılında bir Şehir Hastanesi olacak. Bu, ilçemizin fiziksel olarak da gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.



Canik yeni hüviyetine kavuşuyor

Yeni imar planıyla birlikte kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşümün gerçekleşeceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı konuyla ilgili şunları söyledi: “Yeni imar planıyla birlikte yerinde dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Bunun için ciddi gayretimiz var. İlçe içinden ve ilçe dışından yaptığımız görüşmelerle yatırımcıyı Canik’e çekmeye çalışıyoruz. Sağlıklı yaşam, güvenli yaşam ve daha yaşanılabilir bir çevre anlamında bu yerinde dönüşümü başlatalım istiyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yeni Mahalle’de Emlak Konut tarafından inşa edilen 700 konut bu yıl sonu itibariyle vatandaşlarımıza teslim edilecek. Hemen akabinde Soğuksu Mahallemizde Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağımız kentsel dönüşümle Canik ilçemiz hak ettiği hüviyete kavuşmuş olacak.”

Bu toplantıların asıl amacının, bilgi kirliliğine yol açmamak için varsa sorunların konuşulup çözüme ulaştırılmak olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programın son bölümünde mahalle muhtarlarının önerilerini dinleyerek yönelttikleri soruları cevapladı.

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