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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor efsanesi Emin Kar son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Samsunspor efsanesi Emin Kar son yolculuğuna uğurlandı

– Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Samsunspor’un efsane eski kaptanı ve başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı.
Samsunspor’un efsane futbolcularından ve eski başkanlarından Emin Kar, 20 Ocak 1989'da Samsunspor otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulmuş, hayatının geri kalanını belden aşağısı felç olarak tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürmüştü. Türk futbol dünyasını yasa boğan kaza, Emin Kar’ı yeşil sahalardan uzaklaştırsa da içindeki futbol aşkı hiç dinmedi. Kazanın ardından geçirdiği sayısız ameliyata rağmen bir daha ayağa kalkamayan Emin Kar, kırmızıbeyazlıların oynadığı her maça giderek, sahanın içine kadar girdiği arabasıyla Samsunspor’u desteklemişti. 20122014 yıllarında Samsunspor’da başkanlık da yapan Emin Kar, geçirdiği kalp krizi sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Emin Kar’ın cenazesi Samsun’daki Büyük Cami’de kılındı. Kar’ın cenazesi futbol dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Eski başkanlar, futbolcular ve hakemler Emin Kar’ın cenazesinde birlikte saf tuttu.

Mete Kalkavan: “Emin Kar hakemliğe giriş sebebimdi”
Emin Kar’ın kendisi için çok farklı bir anlam ifade ettiğini dile getiren FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, “Emin Kar’ın oynadığı kuşak, benim çocukluğumun jenerasyonuydu. Trafik kazasını yaşadığı dönem de benim ilkokul dönemime denk geliyordu. Futbol hastalığımın ve bir vesile ile de hakemliğe girişimin sebebiydi. Bu jenerasyonun en değerli ve sembol elemanlarından biriydi Emin Kar. Samsun için bir bedel ödemişti. Trafik kazasında bir bedel ödedi. Maalesef dün de aramızdan ayrıldı. Allah nur içerisinde yatırsın. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Kendisinin de mekanının cennet olmasını diliyorum” dedi.

Hasan Kılıç: “Emin Kar beni Samsun’a kazandıran adamdır”
Samsunspor’a gelmesinde Emin Kar’ın vesile olduğunu ifade eden Samsunspor kaptanı Hasan Kılıç, “Allah rahmet eylesin. Emin Kar, gerçekten çok seviliyordu. Samsunspor’un efsane kaptanı. Buraya gelmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de Emin Kar’dır. Allah razı olsun, beni Samsun’a kazandıran adamdır. Ailesine sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Erkurt Tutu: “Hepimiz için acı bir kayıp oldu”
Çok büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını söyleyen Samsunspor’un eski başkanlarından Erkurt Tutu, “Emin Kar’ın vefatı hepimiz için acı bir kayıp. Futbolculuğundan beri iyi bir Samsunsporlu oldu. Yöneticiliğinde de başkanlığında da iyi bir Samsunsporlu oldu. Allah nur içerisinde yatırsın. Şehir olarak da camia olarak da inşallah bir daha böyle bir acı yaşamayız. Hepimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Fuat Köktaş: “Yeri doldurulmaz ama onun fikirleri yaşatılabilir”
Camianın en önemli isimlerinden birisinin hayata veda ettiğini vurgulayan Samsunspor eski Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise şunları söyledi:
“Samsun ve Samsunspor camiası olarak çok üzgünüz. Hem futbolcu olarak hem de yönetici olarak yıllarını Samsunspor’a adamış bir dostumuzu ebediyete uğurladık. Emin Kar, kişiliği ve futbol bilgisiyle şehrin dinamiklerine verdiği destekle nadir insanlardan bir tanesiydi. Yeri doldurulmaz ama onun fikirleri yaşatılabilir. Bizler de ondan aldığımız bir takım tecrübelere, ailesine bıraktığı emanetlere sahip çıkarak yerini doldurmaya çalışacağız. Allah kazada bize bağışladığı Emin kardeşimizi bugün ansızın aramızdan aldı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”
Samsunsporlu Emin Kar’ın cenazesi Büyük Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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