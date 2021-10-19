Terme’de Muhtarlar Günü töreni

Samsun’un Terme ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanlığı Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiği ifade edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmada şu ifadelere yer verildi:

“Muhtarlık, 1829 yılından bu yana ülkemizde faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarların bulunduğu mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil eder. Halk ile devlet arasında köprü vazifesi görür. Yönetim anlayışında vatandaşların devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlıklardır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerinde bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçle hem de hüzünde halkın her zaman yanında ve hizmetindedir. Millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil eden muhtarlık, fedakârlık ve

sevgi gerektiren zor bir görevdir.”

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların katıldığı program, Terme Belediyesi’nin düzenlediği yemek programıyla son buldu.

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