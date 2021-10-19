Samsun’da Muhtarlar Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da Muhtarlar Günü

İHA

Samsun’da Muhtarlar Günü

– Samsun’da Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.
29 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Samsun’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.
Törende muhtarlar adına konuşan Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal, “Geçmişte iletmiş olduğumuz talepleri dikkate alıp, çözüme ulaştıran hükümetimiz muhtarlığı cazip hale getirmiştir. Muhtarlıkta aday patlaması olmuştur. SGK primlerinin devletimiz tarafından ödenmesi, tek tip muhtarlık kimliklerinin verilmesi, muhtarlık görevlerinin sona erdikten sonra da silah ruhsatı harcından muaf tutulması ve muhtar ödenekleri de iyi duruma getirilmiştir. Bu çözümlerin yanı sıra demokrasinin kılcal damarları olan muhtarların diğer taleplerinin de gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.
Muhtar deyince akla yaşlı ve erkeklerin gelmemesi gerektiğini ifade eden Büyükoyumca Mahalle Muhtarı Fatma Yiğit, “Muhtarlık gelişen Türkiye’ye göre ilerlemeye başladı. Kadın muhtarların daha çok olmasını diliyoruz. Muhtarların daha genç, dinamik olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Büyükoyumca Mahallesi muhtarıyım. İnsanları ve insanlara yardım etmeyi seviyorum. Muhtarlığın en büyük görevinin sosyal yardımlaşma olduğunu bildiğim için muhtar oldum. Seçimlerden 1 ay önce muhtar olmaya karar verdim. Muhtarlık çok güzel bir duyguymuş. İnsanlara yardım etme açısından muhtarlığın önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Tören yapılan konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'daki kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'daki kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 6'ya çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 6'ya ...
Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi
YEREL HABERLER Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da ...
Terme’de Muhtarlar Günü töreni
YEREL HABERLER Terme’de Muhtarlar Günü töreni
Terme’ye 2,5 milyonluk istihdam projesi
YEREL HABERLER Terme’ye 2,5 milyonluk istihdam projesi
Samsun'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Köpeğini gezdirirken bıçaklandı
YEREL HABERLER Köpeğini gezdirirken bıçaklandı
Sahte bankacılar hesaptaki 20 bin lirayı çekerken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte bankacılar hesaptaki 20 bin lirayı çekerken ...
Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara ...
Benzinle soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Benzinle soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını ...
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi ...
Samsunspor efsanesi Emin Kar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunspor efsanesi Emin Kar son yolculuğuna ...
Atakum’un 2022 yılı bütçesi 265 milyon TL Atakum Belediyesi 2022 bütçesi oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER Atakum’un 2022 yılı bütçesi 265 milyon TL Atakum ...
Alaçamspor'dan milli hazırlık
YEREL HABERLER Alaçamspor'dan milli hazırlık
Sandıkçı: “Canik’i 2023 yılına hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Canik’i 2023 yılına hazırlıyoruz”
KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler belediyeye ait sosyal tesislerde misafir ediliyor
YEREL HABERLER KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler belediyeye ait ...
110 çeşit turşu raflarda yerini aldı
YEREL HABERLER 110 çeşit turşu raflarda yerini aldı
'Nebiyan kestanesi' coğrafi işaret yolunda
YEREL HABERLER 'Nebiyan kestanesi' coğrafi işaret yolunda
“Karışık Hisler” yeniden sahnelenecek
YEREL HABERLER “Karışık Hisler” yeniden sahnelenecek
Samsun'da her okula 1 hemşire Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri okullarda hemşire olarak çalışacak
YEREL HABERLER Samsun'da her okula 1 hemşire Sağlık Bilimleri ...
AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor
YEREL HABERLER AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor
Başkan Demirtaş: “Vatandaşlarımıza el uzatamaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Vatandaşlarımıza el uzatamaya devam ...
Samsunspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı Mustafa Aztopal: "Birkaç hoca adayımız var ama bu Samet Aybaba değil
YEREL HABERLER Samsunspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.