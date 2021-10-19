Millet Bahçesi’ne “Hanımlar Lokali”

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Millet Bahçesi içerisine kazandırılan Hanımlar Lokali hizmete açıldı.

Sosyal ve kültürel amaçlı tesis niteliğindeki lokal haftanın 7 günü açık olacak ve tüm hanımlar yararlanabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kadınlarımız bizim baş tacımız. Bu tesis de onlara verdiğimiz önemin göstergesi. Anneler hanımlar lokalinde kitap okuyup sohbet ederken çocuklar oyun alanlarında eğlenebilecekler" dedi.

Samsun'un daha yaşanılabilir, sağlıklı ve çağdaş bir kent olması için bir bir hayata geçirdiği yatırımları kapsamında sosyal projelere de ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Canik İlçesi Millet Bahçesi içerisinde Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali ile kadınlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ve sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlara göre donatılan lokal kadınların boş zamanlarını birlik ve dayanışma içinde geçirebilecekleri bir mekan olacak. Haftanın belirli günleri el sanatları kursları verilecek.



Kadınlarımız baş tacımız

“Yerel yönetimler, halkın kentsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, ortak hayatın huzurlu, mutlu bir geleceğini sağlamak için vardır” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu amaçla bir yandan halkımızın gündelik yaşamını çağdaş koşullara taşırken, diğer yandan da geleceğin gelişim modellerini de belirlemenin görevimiz olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımız ise bizim baş tacımız. Hayat yolunda yoldaşımız, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın anası, ilk öğretmeni. Ailelerimizin belkemiği. Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışı sözde değil özde benimsemiş bir kuruluşuz. Bugüne kadar kadınlarımız için, pozitif ayrımcılıkla hayata geçirdiğimiz projeler bu anlayışın en somut kanıtları. Hanımlar Lokali de bu anlayışın bir ürünü" diye konuştu.



Hem eğlenecekler hem sosyalleşecekler

“Anneler, Hanımlar Lokalinde kitap okuyup sohbet ederken, çocuklar da bahçede ve oyun alanlarında eğlenebilecekler” diyen

Başkan Demir, "Hanımlarımız burada moral ve motivasyonlarını artırabilecekler. Çarşıya, pazara çıktıklarında bir 5 dakika uğrayıp, çay içerek bir soluk alabilecekler. Çocukları oyun alanında oynarken kendileri bir arkadaşlarıyla birlikte keyifli sohbet edebilecek, sosyalleşebilecekler. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız bünyesindeki Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından hanımlara yönelik eğitim ve seminerler düzenlenecek. İsteyen burada çeşitli kurslara katılıp el sanatları öğrenebilecek. Burası hanımlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlayacak. Hem eğlenecekler hem de sosyalleşecekler" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.