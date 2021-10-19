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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaçam’da Muhtarlar Günü kutlandı

İHA

Alaçam’da Muhtarlar Günü kutlandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.
Program Saat 10.00'da Atatürk Anıtı’na Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Muhtar Derneği Başkanı Hüseyin Sönmez günün önemi anlamı belirten konuşmasında, “Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Gerçekten böyle bir günü muhtarlarımıza armağan ettiği için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimizin bizlere verdiği değeri, bizler de halkımızın hizmetine sunarak, onların yanında olarak ve onların hizmetine koşarak göstermemiz gerekiyor” dedi.
Atatürk Anıtı'ndaki programın ardından Kaymakam Fikret Zaman, muhtarlar derneğinde muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri ile ilgi toplantı yaptı.
Programa Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, Muhtar Derneği Başkanı Hüseyin Sönmez, kamu kurum kuruluş yetkilileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarlar katıldı.

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