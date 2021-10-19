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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba’dan ödüllü deneme sınavı

İHA

Çarşamba’dan ödüllü deneme sınavı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 25 Ekim Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm 8. sınıflara LGS, 12. sınıflara TYT deneme sınavı yapılacağını duyurdu. Başkan Doğan, öğrencilere sınavlarında başarılar dileyerek, “Dereceye giren öğrencilerimizi; laptop, cep telefonu ve tablet hediyeleri bekliyor” dedi.
Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sınava hazırlanmalarına olanak sağlamak ve kendilerini ölçmelerine fırsat tanımak adına ilçe genelinde ücretsiz deneme sınavı uyguluyor. 25 Ekim Pazartesi günü, Çarşamba’daki tüm ortaokullarda son sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve tüm liselerde son sınıf öğrencilerine Temel Yeterlilik Testi (TYT) denemesi yapılacak. Sınav sonucunda dereceye giren öğrencileri ise laptop, cep telefonu, tablet ve çeşitli hediyeler bekliyor.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız, onlar yeter ki sınavlarına hazırlansınlar. Biz her türlü desteği sağlamaya hazırız” diye konuştu.

“Biz, her alanda eğitimi destekleyen bir belediyeyiz”
Eğitime yönelik desteklerinin her zaman süreceğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Öğrencilerimizin, kendilerini ölçmelerine yönelik ilçemiz genelinde, 25 Ekim Pazartesi günü, liseye geçiş ve üniversiteye hazırlık deneme sınavları uygulayacağız. Biz, her alanda eğitimi destekleyen bir belediyeyiz. Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri, çeşitli imkanlardan faydalanabilmeleri bizler için çok değerli. Pandemi döneminde de EBA Noktaları oluşturarak öğrencilerimizin eğitimlerinden uzak kalmamaları için desteğimizi sürdürdük. Şimdi de deneme sınavlarıyla gençlerimizin kendilerini ölçmelerine, sınava hazırlanmalarına olanak sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizin yanındayız”
Başkan Doğan, “Okullarımız yeni eğitim dönemine başladı, gençlerimizi sınav maratonu bekliyor. Önlerinde çok uzun ve güzel bir gelecek var. Şimdi yaptıkları tüm çalışmalar, onları daha da ileriye taşıyacak. Sınav dönemleri zorlu ve streslidir. Bizler, bu zorlu süreçte hep gençlerimizin yanında olarak onları desteklemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan siz gençlerimize, inanıyor, başaracaklarından asla kuşku duymuyoruz. Sınav dönemlerinde gençlerimizi teşvik etmek adına, dereceye giren öğrencilerimize de çeşitli hediyeler vereceğiz. Gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
25 Ekim Pazartesi günü, Çarşamba genelindeki tüm lise son sınıf öğrencilerine, saat 10.00’da TYT denemesi; tüm ortaokul son sınıf öğrencilerine 1. oturum 09.30 2. oturum 11.30 şeklinde LGS denemesi yapılacak.
Çarşamba Belediyesi tarafından TYT denemesi birincisine laptop, ikincisine cep telefonu, üçüncüsüne tablet; LGS denemesi birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne ise tablet hediye edilecek. Deneme sınavlarında başarılı olan öğrencileri ise sürpriz hediyeler bekliyor.

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