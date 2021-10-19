Samsun'da silahla yaralamaya tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da silahla yaralamaya tutuklama

İHA

Samsun'da silahla yaralamaya tutuklama

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Gökceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. (32) ile B.T. (30) arasında eski bir husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. tabancayla ateş açarak B.T.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ç.'nin kardeşi İ.Ç. de pompalı tüfekle yaralı B.T.'nin evine doğru 10 el rastgele ateş açtı. Olayla ilgili S.Ç. ve İ.Ç. kardeşler jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, İ.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derste kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Derste kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Salıpazarı’nda yol çöktü
YEREL HABERLER Salıpazarı’nda yol çöktü
Kılıç: “Muhtarlarımız bizim için çok değerli”
YEREL HABERLER Kılıç: “Muhtarlarımız bizim için çok değerli”
Başkan Özdemir: "Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye ...
Meme kanserinde ‘erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı Başkan Deveci: “Erken teşhisin önemini halka anlatabiliriz" Opr. Dr. Taşkın: “Erken teşhiste hastalığın tedavi oranı yüzde 100’e yakın”
YEREL HABERLER Meme kanserinde ‘erken teşhis'te yüzde 100'e yakın ...
OMÜ’den 4 patent tescili daha
YEREL HABERLER OMÜ’den 4 patent tescili daha
Bebeklerin sıklıkla kulaklarını çekiştirmesi ‘diş çıkarma belirtisi’ olabilir
YEREL HABERLER Bebeklerin sıklıkla kulaklarını çekiştirmesi ‘diş ...
Türkiye'nin ilk tescilli kenevirinde hasat Sağlam: “2020’de 2 bin 644 dekar olan kenevir ekimi 2021'de 250 dekara düştü”
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk tescilli kenevirinde hasat Sağlam: ...
Çarşamba’dan ödüllü deneme sınavı
YEREL HABERLER Çarşamba’dan ödüllü deneme sınavı
Sarıcaoğlu: “Birliğimiz en büyük gücümüz”
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Birliğimiz en büyük gücümüz”
Çarşamba'da Muhtarlar Günü
YEREL HABERLER Çarşamba'da Muhtarlar Günü
Alaçam’da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alaçam’da Muhtarlar Günü kutlandı
Millet Bahçesi’ne “Hanımlar Lokali”
YEREL HABERLER Millet Bahçesi’ne “Hanımlar Lokali”
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da Muhtarlar Günü
YEREL HABERLER Samsun’da Muhtarlar Günü
Samsun'daki kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'daki kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 6'ya çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 6'ya ...
Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi
YEREL HABERLER Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da ...
Terme’de Muhtarlar Günü töreni
YEREL HABERLER Terme’de Muhtarlar Günü töreni
Terme’ye 2,5 milyonluk istihdam projesi
YEREL HABERLER Terme’ye 2,5 milyonluk istihdam projesi
Samsun'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Köpeğini gezdirirken bıçaklandı
YEREL HABERLER Köpeğini gezdirirken bıçaklandı
Sahte bankacılar hesaptaki 20 bin lirayı çekerken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte bankacılar hesaptaki 20 bin lirayı çekerken ...
Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.