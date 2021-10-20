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Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor


Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin her köşesinde yaptığımız ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor. Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını bile canlandıran yollarımız tıpkı akarsu gibidir" dedi.
Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Samsun´a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Havza-Vezirköprü kara yolu şantiyesini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye her anlamda geleceği parlak, büyümek için çok çalışan bir ülkedir. Artan ekonomik potansiyelimizin gereğini yerine getirmek, ulaşımın tüm modlarında, insan ve yük taşımacılığındaki iddiamızı artırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek ulaştırma gerekse haberleşme alanında hem milletimizin daha iyi yarınları için hem de küresel bir lojistik süper güç olabilmek için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.
`BİZİM SİYASET ANLAYIŞIMIZDA HİZMET VAR´
Bakan Karaismailoğlu, 2003-2021 yılları arasında ulaşım ve haberleşme hizmetleri için 1 trilyon 119 milyar lirayı aşkın yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Türkiye için gecemizi gündüzümüze katarak, yolumuza çıkanlara aldırmadan Aşık Veysel´in de dediği gibi; `yürüyoruz gündüz gece.´ Bu kutlu yürüyüşümüz tam 19 yıldır devam ediyor. Bizim siyaset anlayışımızda hizmet var, millet ne istediyse onu yapmak var, Türkiye´nin süper güç olması var. AK Parti iktidarı öncesinde 6 bin 100 kilometre olan yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye ulaştırdık. Türkiye´ye hizmet etmekten hiçbir zaman yorulmayacak, şikayet etmeyecek ve yakaladığımız başarılarla yetinmeyeceğiz. Mevcut yol uzunluğumuzu kısa sürede 29 bin 500 kilometreye çıkaracağız. Sadece bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Yetinmeyeceğiz 3 bin 840 kilometreye çıkaracağız. Tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye çıkaracak, karayollarımızı fiber optik altyapı ile döşeyeceğiz. Hava yolunu halkın yolu yapıp, 26 noktadan yapılan iç hat uçuşlarını 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülke ve 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı, bugün 127 ülke ve 329 noktaya ulaştırdık" diye konuştu.
`SAMSUN DA HAK ETTİĞİ YATIRIMLARI ALDI´
Yaşanan pandemi sürecine rağmen, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında arttığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Samsun-Sivas demir yolu hattının rehabilitasyonu ve sinyalizasyon yapımını tamamlayıp, hattımızı 4 Mayıs 2020´de hizmete açtık. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım iletişim ve haberleşme yatırımlarımızdan Samsun da hak ettiği yatırımları almıştır, almaya da devam edecektir. Samsun´un ulaşım ve iletişim harcamaları için,10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Samsun´daki bölünmüş yol uzunluğunu 120 kilometreden alıp, 310 kilometreye çıkardık. Samsun´u bölünmüş yollarla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop´a bağladık. Hükümetlerimiz döneminde, Samsun il genelinde; 235 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 2´si çift tüp tünel olmak üzere, toplam uzunluğu 2 bin 235 metre olan 22 adet tünel yaptık. Toplam uzunluğu 14 bin 193 metre olan 113 köprüyü tamamladık. 1993-2003 arasında ilimizdeki karayolları için 701 milyon liralık harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 kat artırarak, 9 milyar 147 milyon liraya çıkardık. Samsun´daki 10 adet kara yolu yatırımlarımızın proje toplam bedeli, 9 milyar 147 milyon lirayı aşıyor" diye konuştu.
`BU YOLLARI ÜLKEMİZİN EN ÜCRA KÖŞESİNE GÖTÜRÜYORUZ´
Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin her köşesinde yaptığımız ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor. Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını bile canlandıran yollarımız tıpkı akarsu gibidir. Bizler de bu yolları ülkemizin en ücra köşesine kadar götürüyoruz. Bugünkü Samsun ziyaretimizin ilk durağında, ilimizde devam eden en önemli karayolu yatırımlarımızdan birisi olan Havza ve Vezirköprü ilçelerimizi birbirine bağlayan karayolu şantiyemizi ziyaret ediyoruz. Toplam 14,8 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yolumuzda 110 metre uzunluğunda bir adet çift köprü, 2 adet hemzemin kavşak ve 1 adet de farklı seviyeli kavşak yer alacaktır. Havza-Vezirköprü yolumuz, Batı Karadeniz´i, Orta ve Doğu Anadolu´ya bağlayan devlet yolu üzerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye´nin ikinci büyük su kanyonu olan `Şahinkaya Kanyonu´ da bu yol güzergahında yer almaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla bu hatta daha rahat, daha hızlı ve daha emniyetli seyahat sağlanacaktır. Bu şekilde kanyonumuza olan turist ilgisi de artacaktır. Mevcut güzergahın dışından giden kesimlerde kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 260 milyon lira proje bedelli yol inşaatımızı, 2023 yılında tamamlayarak, hizmete sunacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN, Zeynep Irmak ÖCAL
2021-10-20 11:44:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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