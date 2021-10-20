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Ayçiçeğinde 'fark' ödemesi: Yüzde 38'lik artış KARADENİZBİRLİK'ten üreticiye ton başına 250 lira daha Erarslan: "Birliğimiz böylece, ayçiçeği alım fiyatında geçen yılın fiyatına göre yüzde 38'lik bir artış sağladı"

İHA

Ayçiçeğinde 'fark' ödemesi: Yüzde 38'lik artış KARADENİZBİRLİK'ten üreticiye ton başına 250 lira daha Erarslan: "Birliğimiz böylece, ayçiçeği alım fiyatında geçen yılın fiyatına göre yüzde 38'lik bir artış sağladı"

KARADENİZBİRLİK, ayçiçeği üreticisine 250 lira fark ödemesi yapılacağını açıkladı. Ayçiçeği alım fiyatı böylece geçen yıla göre yüzde 38'lik bir artışla tonu 5 bin 250 liraya yükseldi.
Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği alım sezonu başlangıcında ton başına belirlediği 5 bin liralık 'ön alım fiyatı'nı önce 5 bin 250 liraya yükseltti. Genel Müdür Ünal Erarslan, "Birliğimiz böylece, ayçiçeği alım fiyatında geçen yılın fiyatına göre yüzde 38'lik bir artış sağladı" dedi.

“Üretici, piyasa şartlarına göre korunuyor”
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak, çiftçileri piyasa şartlarına göre korumaya devam ettiklerini söyledi. 250 liralık fark ödemelerinin üretici hesaplarına yatırılacağını aktaran Ünal Erarslan, "Üretici ortaklarımızdan ayçiçeği alımına ton başına 5 bin lira ile başlamıştık. Piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak bu durumu değerlendiren Birliğimiz, çiftçimize ton başına 250 liralık fiyat farkı verilmesini uygun görmüştür. Bu fiyat farkı tüm üreticilerimiz için geçerlidir" diye konuştu.

“Yeni sezon alım fiyatında yüzde 38'lik artış”
Genel Müdür Ünal Erarslan, geçen yıl ayçiçeğinin 3 bin 800 liraya alındığını, bu yıl 250 liralık farkla birlikte yüzde 38'lik artış sağlandığını belirterek, "Birliğimiz, bir kez daha üretici ortaklarının yanında olduğunu göstermiştir. Tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimlerinin devamını sağlamak için seferber eden Birliğimiz, bu doğrultuda hareket etmeyi bundan sonra da sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de yağlı tohum üretimi artırılmalıdır”
Ayçiçeği ürün alım kampanyasının devam ettiğini de söyleyen Erarslan, şunları söyledi:
"Fiyat farkları birliğimize ürün teslim eden tüm çiftçilerimize peşin olarak ödenecektir. Yönetim Kurulumuz ayçiçeği fiyatını belirlerken ithal yağlık ayçiçeği ve ham ayçiçeği yağı fiyatları, döviz kurları, gümrük vergileri, dünya ve Türkiye rekoltesi, üretim maliyetleri, destekleme ve prim ödemeleri, diğer bitkisel yağlar ile üretici beklentilerini tek tek değerlendirmiştir. Ülkemizde üretimi halen yeterli olmayan ve en büyük ithalat kalemlerinden birini teşkil eden yağlı tohumların yetiştirilmesi çok önemlidir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak Birliğimiz, kısıtlı kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir, etmeye de devam edecektir."

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