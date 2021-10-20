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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski daire başkanına 'rüşvet'ten 4 yıl 2 ay hapis ve tahliye

İHA

Eski daire başkanına 'rüşvet'ten 4 yıl 2 ay hapis ve tahliye

Samsun’da ’rüşvet aldığı’ iddiasıyla tutuklanan eski daire başkanı ile rüşvet verdiği iddia edilen müteahhidin yargılandıkları mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu eski daire başkanının tahliyesine karar verdi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in 28 Eylül 2020 tarihinde Samsun Cumhuriyet Savcılığına yaptığı ihbar sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu iddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K.'nin çay paketleri içinde müteahhit Y.T.'den rüşvet aldığı, ailesi ile Rize İkizdere'deki bir termal otelde konakladığı ve 5 bin 977 lira faturayı da müteahhit Y.T.'ye ait şirketin ödediği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonucu Bahattin K.'nin aracında çay paketi altına gizlenmiş zarf içinde 30 bin lira para ele geçirdi. Bahattin K.'nin telefonla görüştüğü Y.T.'den çok daha fazla para istediği belirlendi. Polis rüşvet olayının paraların farklı tarihlerde çay paketi içine gizlenerek Y.T. tarafından Bahattin K.'nin aracına bırakılıp rüşvet alışverişinin bu şekilde devam ettiğini, şahısların suçtan kurtulmak için böyle yola başvurduklarını ortaya çıkardı.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyona sonucu Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. ‘rüşvet almak' suçundan, müteahhit Y.T. ise ‘rüşvet vermek' suçundan 22 Aralık 2020 tarihinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Müteahhit Y.T.'nin avukatı Ata Giritli, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na müvekkilinin yeniden ifadesinin alınması için başvuruda bulundu. Savcının talimatıyla 14 Ocak 2021 günü tutuklu bulunduğu Samsun Kapalı Cezaevi'nden Samsun Adliyesi'ne getirilen müteahhit Y.T., savcıya ifade verdikten sonra tahliye talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Y.T.'nin tahliyesine karar verdi.
Cezaevinde tutuklu bulunan Bahattin K. ile tutuksuz olan müteahhit Y.T. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Savcı, Bahattin K. ile Y.T.'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 252/ 12 maddesi gereği 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Söz konusu davanın ikinci ve son duruşması Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü.
Tutuklu yargılanan Bahattin K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek 'hayatında kimseden rüşvet almadığını' savundu. Y.T. duruşmaya katılmazken avukatı Ata Giritli ise duruşmada hazır bulundu. Av. Giritli, "Müvekkilim alacaklı olup alacağını tahsil etmek için bu şekilde hareket ettiği ortadadır. Ceza verilmemesi gerekmektedir" dedi.
Mahkeme Bahattin K.'yi "rüşvet almak", Y.T.'yi ise "rüşvet vermek" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Bahattin K.'nin tahliyesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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