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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitimde bölge raporu hazırlandı

İHA

Eğitimde bölge raporu hazırlandı

Samsun’da 4 ilin katılımıyla yapılan “20. Milli Eğitim Şurası TR8 Samsun Taslak Bölge Raporu Değerlendirme Toplantısı”nda, eğitimin geleceğine yön verecek ‘nihai bölge raporu’ hazırlandı.
20. Milli Eğitim Şurası TR8 Samsun Taslak Bölge Raporu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretimle ilgili konularını incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kurulu olan Milli Eğitim Şurası’nın 20.si 13 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.
Düzenlenecek olan şûranın temsiliyetini artırmak için 26 farklı yerde bölgesel toplantılar yapılıyor. 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' ana başlığı ile düzenlenecek şuranın gündemi ‘okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi’ konularından oluşuyor.

“Eğitimimizin geleceğine yön verecek”
Şuranın TR8 Samsun Bölgesi’ndeki değerlendirme toplantısı Amasya, Çorum ve Tokat illerinin katılımıyla bugün Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Eğitimimizin geleceğine yön verecek planlamanın ilk adımı mahiyetinde olan istişare toplantımızda, diğer etmenlerden bağımsız olarak yalnızca öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıyan öğrenci profiline ulaşmak için fırsat eşitliği kavramını, eğitim gündemimize taşıyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini, meslekî eğitime kalite ve vizyon kazandıracak önerileri bu çatı altında değerlendireceğiz. Büyük fikirler ve yeni bakış açıları farklı düşüncelerin sentezinden doğar. Bu bilinçle düzenlediğimiz taslak bölge raporu değerlendirme toplantısı sonucunda ortaya konulan önerilere göre hayata geçirilecek çözümlerin, eğitim gündemini yeniden şekillendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle kıymetli katılımcılarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyor; eğitim şûrası istişare toplantımızın çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim dünyamız için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Değerlendirme toplantısına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şener Şentürk, Amasya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bedir Arslan ile il ve ilçe eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Toplantıda; Samsun, Amasya, Çorum, Tokat illerinden gelen il raporları birleştirilerek oluşturulan taslak bölge raporu değerlendirilerek nihai bölge raporu hazırlandı.

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