Samsunspor’da Fuat Çapa dönemi

– TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Samsunspor, geride kalan 8 karşılaşmada Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde bekleneni veremedi. Samsunspor Kulübü ile Mehmet Altıparmak anlaşarak yollarını ayırdı. Samsunspor’dan yapılan açıklamada ise teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşıldığı duyuruldu. İstanbul’da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile bir araya gelen Fuat Çapa, Samsunspor’un yeni teknik direktörü olmayı kabul etti. Samsunspor’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktör Fuat Çapa ile 20212022 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Yarın sabah saat 11.00’de Nuri Asan Tesisleri'nde tanışma toplantısı gerçekleştirilecek ve teknik direktörümüz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hoş geldin Fuat Çapa” ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli teknik adam Samsunspor öncesinde Gençlerbirliği (2 kez), RBC Roosendaal, Kasımpaşa (3 kez), Kayseri Erciyesspor, Antalyaspor, Wil 1900, Boluspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü takımlarını çalıştırmıştı.

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