‘Kulak iltihapları kalıcı hasarlar bırakabilir’

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Kulak iltihapları sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir, ağır hasarlar bırakabilir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Kulak iç, dış, orta bölümlerden oluşan ve işitmemizi sağlayan organımızdır. İşitme eylemini gerçekleştiren elemanların yer aldığı orta kulak duyu fonksiyonu bakımından önemli işlevlere sahiptir.

Dışarıdan boğaz yolu ile ya da içeriden kan vasıtasıyla gelen bir takım mikroplar kulağın her parçasında iltihaplara yol açabilirler. Bunlar arasında en c¸ok go¨ru¨lenleri ve en c¸ok agˆrı verenleri orta kulak iltihabıdır. Orta kulakta iltihap olunca, kulak zarı gerilir, kulakta s¸iddetli agˆrılar bas¸lar. I·ltihabın s¸iddetine go¨re kirli salgılar yani irin toplanır. Bu durum kimi zaman kulak zarı kendiligˆinden delinerek, irin akar kimi zaman ise kulagˆın arkasındaki kemikler arasına dolarak orada s¸iddetli iltihaplar yapabilirler. Bu sebeple çeşitli enfeksiyonlara karşı dikkat edilmeli, hastalıgˆın kalıcı hasarlar bırakmaması ve orta kulak iltihabının temizlenmesi için mutlaka bir uzman doktora başvurulmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.

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