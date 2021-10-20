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OMÜ’lü akademisyene jüri özel ödülü

İHA

OMÜ’lü akademisyene jüri özel ödülü

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) tarafından düzenlenen “Geri Dönüşümün Parçası Ol” adlı alüminyum geri dönüşüm proje yarışmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, 'jüri özel ödülü'nü kazandı.
Yarışmanın finale kalan son 10 projesi İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen jüri toplantısında değerlendirilirken kazanan projeler de belli oldu. Yarışmada OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz; havacılık, otomotiv ve savunma sanayii gibi sektörlerde kullanılacak “Atık İçecek Kutularından Yüksek Şok Absorblayıcı Hibrit Alüminyüm Köpük Üretimi” isimli projesi ile jüri özel ödülüne değer görüldü.
“Geri Dönüşümün Parçası Ol” proje yarışması; alüminyumun ve alüminyum içeren atıkların geri dönüşüm teknolojilerinin, sürdürülebilirlik ve çevre etkilerinin teknoloji, envanter ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesini konu alan yenilikçi proje ve fikirlerin desteklenmesi amacını taşıyor.
Akademisyenlerin, profesyonellerin, sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin başvurusuna açık olarak TALSAD tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen proje yarışmasında jüri; kamu kurumları, akademisyenler ve alüminyum sektörünün önde gelen 27 uzmanının katılımıyla oluştu.

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