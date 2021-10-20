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Bakan Karaismailoğlu: “Dünya tersine döndü" “Gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye’yi örnek alıyorlar”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Dünya tersine döndü" “Gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye’yi örnek alıyorlar”

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin son 19 yılda gösterdiği gelişmelere dikkat çekerek, “Türkiye’nin ne kadar geliştiğini, Avrupa’yı bile ne kadar aştığını herkes görüyor. Zaten gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye’yi örnek alıyorlar. Dünya tersine döndü” dedi.
Bakan Adil Karaismailoğlu, Samsun’da yaptığı incelemelerin ardından kurum ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mustafa Demir’den Samsun’daki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu ardından Saathane Meydanındaki esnafı gezdi. AK Parti Samsun İl Binasında partililerle buluşan Bakan Karaismailoğlu, bitirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi verip, muhalefete yüklendi.

“Dünya tersine döndü"
Birçok ülkenin Türkiye’yi örnek aldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Biz sadece ülkemizin belli bir bölgesinde değil Ardahan’da ne yapıyorsak Muğla’da da onu yapıyoruz. Kars’ta ne yapıyorsak Hakkari’de de onu yapıyoruz. İnşallah ülkemizin her noktasına bu eşit paylaşımlı projelerimizi yapıp devam edeceğiz. Bakanlık olarak yaşamın olduğu her noktada varız. Hayat, ulaştığınız kadar gelişiyor, büyüyor. Biz de bu bilinçle çalışıyoruz. 2023 çok önemli. O yüzden yılmadan, usanmadan güçlü altyapımızla konforu tüm vatandaşlarımıza kazandıracağız. Türkiye’deki bu büyük gelişme, dünyanın da daha çok gündeminde. Bakmayın siz bizim muhalefet partilerine. Çünkü yıllarca bizim gurbetçi kardeşlerimiz bile Avrupa’da dolaşırken Avrupa’daki ülkelere hayran hayran bakarlardı. Dünya tersine döndü. Gelip şimdi ülkemizde gördüklerinden gurur duyarak gurbete gidiyorlar. Hatta buranın ne kadar geliştiğini, Avrupa’yı bile ne kadar aştığını herkes görüyor. Zaten gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye’yi örnek alıyorlar. Sürekli bizleri ziyaretlere gelip, buradaki değişim ve bilgi birikiminden nasıl faydalanırız diye bizlerden görüş ve öneriler alıyorlar. İnşallah biz de dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip ülke olarak inşallah 2023’ü atlattıktan sonra Türkiye artık dünyaya yön veren en büyük ülkelerinden birisi olacak” diye konuştu.

“Bazılarının hayal dediği bazılarının da hayal bile edemediği çok büyük işleri başardık”
Devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Adil Karaismailoğlu, “Bazılarının hayal dediği bazılarının da hayal bile edemediği çok büyük işleri başardık. Bir devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. Bunların hepsi neden yapıldı? Hepsi vatanımızın, milletimizin sevgisinin bir tezahürüydü. Bölünmüş yol uzunluğunu kısa sürede 30 bin kilometre uzunluğa çıkarmayı hedefliyoruz. 26 olan havalimanı sayımızı 56’ya çıkarttık. Demir yollarında da önemli yatırımlarımız var. Tüm dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en önemli teknolojik işlerini, mühendislik harikası projeleri ülkemize kazandırdık. Hepsi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye kazandırmış olduğu vizyon ve ekip olarak da sizler ve bizlerin verdiği katkıyla bunlar olmuştur. Bu projeler aratarak devam edecek. Çünkü talep ve ihtiyaçlar bitmiyor. Ekonomideki gelişmeler, dünya ticaret hacimlerinin gelişmesi, ihracat rakamlarının coşması, Türkiye’nin dünyanın en büyük en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması tabi ki bu güçlü ulaştırma altyapısının üzerinde oluyor tüm bu gelişmeler. Tüm ekibimizle canla başla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Karşı tarafın oturdukları yerden keyif yapmak için ortaya attıkları yalan yanlış rakamlara itibar etmeyin”
Muhalefetin verdiği yanlış rakamlara da dikkat çeken Karaismailoğlu, dev projelerin bütçelerinden ve işletmelerinden bahsederek, şunları söyledi:
“Son 19 yılda dünyanın gıptayla baktığı özellikle takip ettiği çok önemli projeler yaptık. İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük transit merkezi olmuştur. Ekonomik değeri sıfır olan 170 bin metrekarelik bir alanı 10 milyar euro devletin kasasından 1 lira çıkmadan bu ülkenin ekonomisine kazandırmış bir hükümet var. Yapım sırasında 10 milyar euroluk hiçbir kuruş harcamadan yapılmış bir yatırımın 25 yıllık işletme süresince 22 milyar euroluk kira geliri var. Böyle dünyanın en önemli, karlı ve fizibıl projelerini yapan bir Türkiye’den bahsediyoruz. Siz sakın karşı tarafların öyle oturdukları yerden keyif yapmak için ortaya attıkları yalan yanlış rakamlara itibar etmeyin. Çünkü bu projelerin hepsi bu ülkenin kıymeti ve değeridir. Bu işletmelerin süreleri vardır. Bittikten sonra 100 yıllar boyu bu ülkeye hizmet edeceklerdir. Kuzey Marmara otoyolu 8 milyar dolarlık bir projedir. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesidir. Bu kadar kısa sürede yapıp, ülkeye kazandırıyorsun ve ülkenin değerini arttırıyorsunuz. Aynı şekilde Osmangazi Köpüsü’nün üzerinde olduğu İstanbulİzmir otoyolu. Eğer bu yol yapılmasaydı eski yolda 8 buçuk saat süren seyahat süresi 1415 saatlere çıkacaktı. Bu yol sayesinde İstanbulİzmir arası 3 buçuk saate düştüğü gibi yol da 100 kilometre kısaltılmıştır. Bizim ulaştırma projeleri bir akarsu gibi gittikleri yerlere hareket getiriyor. Ticaret ve istihdamı arttırıyor. O yüzden bu projeler çok kıymetli. Bu projelerin yapıldıktan sonra çok kısa sürede yapım maliyetine geri dönüşü oluyor. Aynı zamanda yakıttan, emisyondan ve zamandan kazandırıyor. Yan faydaları olarak da ticarete, turizme ve tarıma katkı yapıyor.”
Bakan Karaismailoğlu, parti binasındaki açıklamalarının ardından Samsun programına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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