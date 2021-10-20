Samsun'da 19 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından yapılan bir ikamete yapılan baskında toplam 19 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bulunan bir ikamette baskın düzendi. Yapılan aramada, 25 kutu 200 adetlik toplamda 5 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 73 kutu içinde 200 adetlik toplamda 14 bin 600 adet boş makaron, 10 paket içerisinde toplamda 8 kilo 100 gram tütün ve 3 adet değişik ebatlarda manuel sigara sarma makinası ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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