YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Samsun rüzgarı

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Antalya’da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Samsun stantlarına yoğun ilgi gösterildi.



Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım, gıda, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla Antalya’da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılışına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda sahip olduğu Bafra ve Çarşamba Ovaları'yla tarım kenti Samsun’un yöresel ürünlerinin yer aldığı standı ziyaret ederek Vali Zülkif Dağlı ile bir araya geldi.

Samsun ürünlerinin sergilendiği stant büyük ilgi görürken beğeni topladı.

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