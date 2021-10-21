Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası' Bafra Devlet Hastanesi'nde “Haydi gençler aşıya”

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde “Haydi Gençler Aşıya” sloganı ile başlatılan aşı uygulamasına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" sözünün üzerine harekete geçen Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç tarafından başlatılan “Haydi gençler aşıya" sloganıyla, gençleri aşı olmaya davet etti. Hastaneye gelen gençler yeni yapılan aşı odalarında aşı olmak için sıraya girdi. İlk aşı uygulamayı başlatan Başhekim Domaç tarafından yapıldı. Aşı olan gençler aşı hatırası panosunda başhekimle fotoğraf çektirdi.

Başhekim Domaç, “Bafra Devlet Hastanesi olarak ‘haydi gençler’ aşıya diyoruz. Biliyorsunuz ki pandemi sürecini yaşıyoruz ve toplumsal olarak da hayatımızın devam etmesi gerekli. Bugün gençlerimiz aşı olarak kendilerini değil annelerini, babalarını ve çevresindeki herkesi koruyacaklar. O nedenle aşı bilincini yansıtmak için gençlerimizi aşıya davet ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bugün gençler için buradayız" dedi.

Aşı vurulan gençler ise aşının gerekli olduğunu bu sayede sadece kendilerini değil bütün toplumu koruduklarını, herkesin aşı olmasını gerektiğini söylediler. Daha önceden aşı vurulmadıkları için korona virüse yakalan gençler ise korona virüsü geçirdikleri için etkisi olduğunu, toplumsal bağışıklığın ve ülkenin daha iyi olması, okullarının kapanmaması, eğitim devam etmesi için bütün gençleri aşı olaya davet ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.