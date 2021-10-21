Fuat Çapa: "Sosyal medya ciddiye alınacak bir mecra değil" Samsunspor’un yeni teknik direktörü Fuat Çapa ilk açıklamalarını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Çapa: "Sosyal medya ciddiye alınacak bir mecra değil" Samsunspor’un yeni teknik direktörü Fuat Çapa ilk açıklamalarını yaptı

İHA

Fuat Çapa: "Sosyal medya ciddiye alınacak bir mecra değil" Samsunspor’un yeni teknik direktörü Fuat Çapa ilk açıklamalarını yaptı

Samsunspor’un yeni teknik direktörü Fuat Çapa, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan önyargıları kabul etmediğini belirterek, “Sosyal medya bence çok doğru ve ciddiye alınacak bir mecra değil. Yüzde 20’si gerçekçi ama diğerleri zamanı çok olup, eli boş olan insanlar tarafından kullanılan ve yazılan bir mecra olarak kullanılıyor” dedi.
Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Samsunspor, sezon sonuna kadar Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaştı. Dün akşam saatlerinde Samsun’a gelen Fuat Çapa, bugün ilk kez basının karşısına çıktı. Fuat Çapa, Türkiye’deki teknik direktör sirkülasyonu ve takımdan beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Takımlar çok çabuk teknik adam değişikliğine gidiyor”
Kulüplerin Türkiye’de çok çabuk teknik adam değişikliğine gittiğine dikkat çeken Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Teknik direktör değişikliği Türkiye’nin alışık olduğu bir durum. Sadece bu sezon olan bir durum değil. Takımlar çok çabuk teknik adam değişikliğine gidiyor. Avrupa ve Türkiye’de yaşıyorum. Bizde işler biraz değişik. Türkiye’de her sene neredeyse yeni takımlar kuruluyor. Bu da bir süreç istiyor. Zemininiz sağlam olmadığı zaman binayı inşa edemezsiniz ama Türkiye’de takımlar maalesef sezona başlarken, hasar görerek yeni yapılanmaya giriyor. O yapılanma da zemine tam olarak oturmadığı için her seferinde teknik adam değişikliğine gidiliyor. Biz cumartesi gününden itibaren galibiyet ile başlamak istiyoruz. Sürenin olup olmaması sonuçlara da bağlı. Cumartesi ve salı günü alacağımız olumlu bir sonuç bu süreyi bizim için azaltacak. Bizim yaptığımız analizler, kafamızda oluşturduğumuz oyun şablonu alacağımız sonuçlar tetikleyecektir. Burada oyuncu grubunun algısı da çok önemli. Bunu da en kısa zamanda oyunculara hem sahada hem de bireysel anlamda yapmış olduğumuz görüşme ve çalışmalarla minimize etmeye çalışacağız. Bireysel anlamda çok iyi yerli ve yabancı oyuncular var. Önemli olan bireysellikten tamamen çıkıp, takıma dönebilmektir. Bu seci ne kadar kısaltırsak o kadar işimizi kolaylaştırmış oluruz” diye konuştu.

“Sosyal medya zamanı çok olup, eli boş olan insanlar tarafından kullanılıyor”
Sosyal medyadan kendisine gelen eleştirileri de değerlendiren Fuat Çapa, “Boluspor, Eskişehirspor ve Kasımpaşa’da başarılı olduğumu düşünüyorum. Boluspor’a playoff oynattım. Küme düşer denilen transfer yasaklı Eskişehirspor’u ligde tuttum. 17. sıradaki Kasımpaşa'yı da 9. sırada ligde tuttum. Başarı sadece takımı şampiyonluk yapmaksa Türkiye’de başarılı sayılan çok az teknik adam var. Bu başarı ve başarısızlık kriteri Türkiye’de biraz değişik anlaşılıyor. Başarı, kulübün misyonu ve vizyonu doğrultusunda istenileni yapıyorsanız başarı budur. Ben kendime göre başarılıyım. 155’den fazla Süper Lig’de karşılaşmaya çıkmışım. Her takımda istenilen seviyede sezonu tamamlamışım. Önyargı, algınıza bağlı. Sosyal medya bence çok doğru ve ciddiye alınacak bir mecra değil. Yüzde 20’si gerçekçi ama diğerleri zamanı çok olup, eli boş olan insanlar tarafından kullanılan ve yazılan bir mecra olarak kullanılıyor. O bakımdan yazılanlar benim açımdan çok fazla değerli değil. Benim açımdan onlara verilecek en güzel cevap hafta içi yaptığım çalışma ile hafta sonu aldığım sonuçlardır” şeklinde konuştu.

“Transferlerin teknik direktör tarafından değil, yönetim tarafından yapılması lazım”
Türkiye’deki transfer politikasının da yanlış olduğunu dile getiren Çapa, şunları söyledi:
“İlk hedefimizi takımı bir an önce toparlamak. Özgüvenini tekrar kazandırıp, sahaya çıktığı zaman hem taraftarın hem futbolcuların maçı kazanacağına inandıracak ortamı oluşturmak. Şu anda herkesten görüldüğü gibi sezon başı hedeflenen özgüven şu anda yok. Ama ben bunun sezon sonuna kadar süreceğine inanmıyorum. Birkaç hafta içerisinde bu özgüveni kazanacağımıza inanıyorum. Ben transferlerin teknik adam tarafından yapılması taraftarı değilim. Ben transfer yapmayacağım. Eksik olan taraf ve bölgeleri yönetimle paylaşacağım. Ondan sonraki süreç benim işim değil yönetimin işi. Çünkü transferler teknik adamlar tarafından yapıldığında gittiğiniz zaman tekrar yeni bir oluşum olması gerekiyor. Bundan dolayı da belki Türkiye’de çok fazla sirkülasyon oluyor. Bu tarz çalışmalara olumlu bakmıyorum. Gittiğim takımlarda da eksik bölge ve oyuncu profillerini yönetime verdik. Yönetim isimleri belirledi. Sonuçta bir camiaya faydanız kadar zararınız olmaması lazım.”
Fuat Çapa, Samsunspor'un başındaki ilk maçına cumartesi günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00’da BB Erzurumspor karşısında çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte alkol operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte alkol operasyonunda 1 tutuklama
Bağışıklığı güçlendirmek isterken kilo almayın
YEREL HABERLER Bağışıklığı güçlendirmek isterken kilo almayın
Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası' Bafra Devlet Hastanesi'nde “Haydi gençler aşıya”
YEREL HABERLER Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası' Bafra ...
YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Samsun rüzgarı
YEREL HABERLER YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Samsun rüzgarı
Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 7 kaçak göçmen yakalandı
Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Bakan Karaismailoğlu: "Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bafra’da Otogar Kavşağı açılışı yaptı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Yatırımlarımızı ülke sathına ...
Samsun'da 19 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 19 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi
Samsun'da uyuşturucu ticaretine gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretine gözaltı
Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Eve balkondan girmek isteyince 2. kattan düşen çocuk ...
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları ...
Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis ...
Bakan Karaismailoğlu: “Dünya tersine döndü" “Gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye’yi örnek alıyorlar”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Dünya tersine ...
Tekkeköy'ün 2022 yılı bütçesi 175 milyon TL
YEREL HABERLER Tekkeköy'ün 2022 yılı bütçesi 175 milyon TL
OMÜ’lü akademisyene jüri özel ödülü
YEREL HABERLER OMÜ’lü akademisyene jüri özel ödülü
Bakan Karaismailoğlu: “Samsun’la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var” Bakan Karaismailoğlu’dan Başkan Demir’e teşekkür
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Samsun’la ilgili çok önemli ...
‘Kulak iltihapları kalıcı hasarlar bırakabilir’
YEREL HABERLER ‘Kulak iltihapları kalıcı hasarlar bırakabilir’
YÖREX’te Samsun rüzgarı Fuarın ilgi odağı Samsun oldu
YEREL HABERLER YÖREX’te Samsun rüzgarı Fuarın ilgi odağı Samsun oldu
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları ...
Abla-kardeş koronaya yenik düştü Abla-kardeş 15 dakika arayla vefat etti
YEREL HABERLER Abla-kardeş koronaya yenik düştü Abla-kardeş 15 ...
Samsunspor’da Fuat Çapa dönemi
YEREL HABERLER Samsunspor’da Fuat Çapa dönemi
Bafra’da ‘güvenlik’ masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bafra’da ‘güvenlik’ masaya yatırıldı
Bafra’da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Bafra’da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye ...
Eğitimde bölge raporu hazırlandı
YEREL HABERLER Eğitimde bölge raporu hazırlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.