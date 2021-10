Fuat Çapa: "Sosyal medya ciddiye alınacak bir mecra değil" Samsunspor’un yeni teknik direktörü Fuat Çapa ilk açıklamalarını yaptı

Samsunspor’un yeni teknik direktörü Fuat Çapa, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan önyargıları kabul etmediğini belirterek, “Sosyal medya bence çok doğru ve ciddiye alınacak bir mecra değil. Yüzde 20’si gerçekçi ama diğerleri zamanı çok olup, eli boş olan insanlar tarafından kullanılan ve yazılan bir mecra olarak kullanılıyor” dedi.

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Samsunspor, sezon sonuna kadar Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaştı. Dün akşam saatlerinde Samsun’a gelen Fuat Çapa, bugün ilk kez basının karşısına çıktı. Fuat Çapa, Türkiye’deki teknik direktör sirkülasyonu ve takımdan beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.



“Takımlar çok çabuk teknik adam değişikliğine gidiyor”

Kulüplerin Türkiye’de çok çabuk teknik adam değişikliğine gittiğine dikkat çeken Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Teknik direktör değişikliği Türkiye’nin alışık olduğu bir durum. Sadece bu sezon olan bir durum değil. Takımlar çok çabuk teknik adam değişikliğine gidiyor. Avrupa ve Türkiye’de yaşıyorum. Bizde işler biraz değişik. Türkiye’de her sene neredeyse yeni takımlar kuruluyor. Bu da bir süreç istiyor. Zemininiz sağlam olmadığı zaman binayı inşa edemezsiniz ama Türkiye’de takımlar maalesef sezona başlarken, hasar görerek yeni yapılanmaya giriyor. O yapılanma da zemine tam olarak oturmadığı için her seferinde teknik adam değişikliğine gidiliyor. Biz cumartesi gününden itibaren galibiyet ile başlamak istiyoruz. Sürenin olup olmaması sonuçlara da bağlı. Cumartesi ve salı günü alacağımız olumlu bir sonuç bu süreyi bizim için azaltacak. Bizim yaptığımız analizler, kafamızda oluşturduğumuz oyun şablonu alacağımız sonuçlar tetikleyecektir. Burada oyuncu grubunun algısı da çok önemli. Bunu da en kısa zamanda oyunculara hem sahada hem de bireysel anlamda yapmış olduğumuz görüşme ve çalışmalarla minimize etmeye çalışacağız. Bireysel anlamda çok iyi yerli ve yabancı oyuncular var. Önemli olan bireysellikten tamamen çıkıp, takıma dönebilmektir. Bu seci ne kadar kısaltırsak o kadar işimizi kolaylaştırmış oluruz” diye konuştu.



“Sosyal medya zamanı çok olup, eli boş olan insanlar tarafından kullanılıyor”

Sosyal medyadan kendisine gelen eleştirileri de değerlendiren Fuat Çapa, “Boluspor, Eskişehirspor ve Kasımpaşa’da başarılı olduğumu düşünüyorum. Boluspor’a playoff oynattım. Küme düşer denilen transfer yasaklı Eskişehirspor’u ligde tuttum. 17. sıradaki Kasımpaşa'yı da 9. sırada ligde tuttum. Başarı sadece takımı şampiyonluk yapmaksa Türkiye’de başarılı sayılan çok az teknik adam var. Bu başarı ve başarısızlık kriteri Türkiye’de biraz değişik anlaşılıyor. Başarı, kulübün misyonu ve vizyonu doğrultusunda istenileni yapıyorsanız başarı budur. Ben kendime göre başarılıyım. 155’den fazla Süper Lig’de karşılaşmaya çıkmışım. Her takımda istenilen seviyede sezonu tamamlamışım. Önyargı, algınıza bağlı. Sosyal medya bence çok doğru ve ciddiye alınacak bir mecra değil. Yüzde 20’si gerçekçi ama diğerleri zamanı çok olup, eli boş olan insanlar tarafından kullanılan ve yazılan bir mecra olarak kullanılıyor. O bakımdan yazılanlar benim açımdan çok fazla değerli değil. Benim açımdan onlara verilecek en güzel cevap hafta içi yaptığım çalışma ile hafta sonu aldığım sonuçlardır” şeklinde konuştu.



“Transferlerin teknik direktör tarafından değil, yönetim tarafından yapılması lazım”

Türkiye’deki transfer politikasının da yanlış olduğunu dile getiren Çapa, şunları söyledi:

“İlk hedefimizi takımı bir an önce toparlamak. Özgüvenini tekrar kazandırıp, sahaya çıktığı zaman hem taraftarın hem futbolcuların maçı kazanacağına inandıracak ortamı oluşturmak. Şu anda herkesten görüldüğü gibi sezon başı hedeflenen özgüven şu anda yok. Ama ben bunun sezon sonuna kadar süreceğine inanmıyorum. Birkaç hafta içerisinde bu özgüveni kazanacağımıza inanıyorum. Ben transferlerin teknik adam tarafından yapılması taraftarı değilim. Ben transfer yapmayacağım. Eksik olan taraf ve bölgeleri yönetimle paylaşacağım. Ondan sonraki süreç benim işim değil yönetimin işi. Çünkü transferler teknik adamlar tarafından yapıldığında gittiğiniz zaman tekrar yeni bir oluşum olması gerekiyor. Bundan dolayı da belki Türkiye’de çok fazla sirkülasyon oluyor. Bu tarz çalışmalara olumlu bakmıyorum. Gittiğim takımlarda da eksik bölge ve oyuncu profillerini yönetime verdik. Yönetim isimleri belirledi. Sonuçta bir camiaya faydanız kadar zararınız olmaması lazım.”

Fuat Çapa, Samsunspor'un başındaki ilk maçına cumartesi günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00’da BB Erzurumspor karşısında çıkacak.

