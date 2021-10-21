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Prof. Dr. Çıkla, Akif’i anlattı “Akif tarihimizin, edebiyatımızın örnek şahsiyetlerden birisidir” "Mehmed Akif Okulu Asım’ın Nesli" açılış konferansı

İHA

Prof. Dr. Çıkla, Akif’i anlattı “Akif tarihimizin, edebiyatımızın örnek şahsiyetlerden birisidir” "Mehmed Akif Okulu Asım’ın Nesli" açılış konferansı

"Mehmed Akif Okulu Asım’ın Nesli" konferansında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla, "Mehmet Akif Ersoy tarihimizin, edebiyatımızın örnek şahsiyetlerden birisidir” dedi.
Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mehmed Akif Okulu Asım’ın Nesli" adlı projenin açılışı Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapıldı. Konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Lise öğrencilerinin katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, "Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İstiklal Marşımızı anlamak, değerli şairimiz Mehmed Akif’i gelecek nesillere tanıtmak ve Mehmed Akif Ersoy’un Safahat adlı eserinde Asım’ın Nesli olarak tarif ettiği ahlaklı, karakterli, erdemli, bilgili, medeniyet köklerine bağlı genç modeli oluşturmak için Mehmed Akif Okulu Asımın Nesli Projesini hazırladık. Pandemi şartlarında uzaktan eğitim yoluyla pazartesi ve çarşamba günleri saat 20.00’te akademisyenlerimiz ile gençlerimizi cam ekranda candan dersler ile buluşturduk. 18 Ocak’ta ilk ders zili ile başlayan ve 17 Mart’ta tamamladığımız Mehmed Akif Okulu Asımın Nesli projemize ilçemizdeki resmi ve özel liselerimizin 9 ve 10. sınıflarından 500’e yakın öğrenci katıldı” diye konuştu.
Akabinde öğrencilere konferans veren Prof. Dr. Selçuk Çıkla, “Mehmet Akif Ersoy aklını, vicdanını, ruhunu, kalbini sürekli olgunlaştıran ve geliştiren bir kişidir. Şahsiyeti çok yüksek bir kişidir. Tarihimizin, edebiyatımızın örnek şahsiyetlerinden birisidir. Temelleri çok sağlam atmış. Mehmet Akif Ersoy’un şahsiyetine yaklaşmak isteyen herkes kalp ve akıl üzerine ömür boyu çalışmalıdır. O günleri yaşamadığımız için anlatılanlar ve kitaplardan okuduklarımız bize yeterince dokunmuyor. Mehmet Akif’i diğer şairlerimizden daha fazla tanınır kılan en önemli unsur elbette ki İstiklal Marşı’dır. İstiklal Marşı yarışmasına 700’den fazla katılımcı başvurmuş. Mehmet Akif’in şahsiyetini, hayatını, bütün duygu dünyasını şekillendiren kelimelerdir. Sadece onun mu hayır. İstiklal Marşı’nı okurken belirli kelimeleri koyulaştırdım. Bu kelimeler; Alsancak, ocak, yurt, millet, hilal, kahraman ırk, kan, helal, hak... 700 küsur şiir içinde bu şiirin çok fazla beğenilmesinde öne çıkmasında şairin çok ustalıkla çok bilinçli bir şekilde kendi inanç dünyasını şekillendiren kelimeleri, kavramları şiire yerleştirmiş olması etkin olmuş. Milletimizi yaşatan ve bugünlere getiren, bugünde sonra da yaşatacak olan kelimeler bunlar. İstiklal Marşı’nı öne çıkaran ve kabul edilerek mecliste okunarak kabul edilmesini sağlayan yüksek değerler içeren kavramlar bunlar. Akif’in şahsiyetini şekillendiren kavramlar hem de milletimizin şahsiyetini şekillendiren kavramlar. Mehmet Akif Ersoy’un yine şahsiyetini şekillendiren ve en çok öne çıkan kavramlardan bir tanesi de dert kavramıdır. Mehmet Akif Ersoy çok dertli birisidir. Memleketin meselelerine çok kafa yoran onlara çok dertlenen bir şahsiyettir. Onun hayatını okuduğumuzda nerelere dertlendiğini biliyoruz. Eğer kendinizi bir dert bulursanız ve o derdi bir zevk haline dönüştürürseniz hayatınız hem sizin için huzur dolu hem de başkaları için huzur dolu bir noktaya taşınabilirmiş. Mehmet Akif’in de yaptığı buydu" şeklinde konuştu.

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