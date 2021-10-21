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Karadeniz'in incisi 'iri hamsi' 15 liradan kapış kapış gidiyor Şehir dışından gelen vatandaşlar kasalarla hamsi alıyor

İHA

Karadeniz'in incisi 'iri hamsi' 15 liradan kapış kapış gidiyor Şehir dışından gelen vatandaşlar kasalarla hamsi alıyor

– Samsun’da Karadeniz’in incisi hamsi kilosu 15 liradan kapış kapış satılıyor.
Karadeniz’in en çok rağbet gören balığı olan hamsi bu sene hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sezona kilosu 2530 TL’den giriş yapan hamsi, şu sıralarda kilosu 15 TL’den satılıyor. İrileşen ve yağlanan hamsi vatandaşlar tarafından oldukça talep görürken, şehir dışından gelen vatandaşlar da hamsiyi kilo işi değil kasa kasa alarak kendi memleketlerine götürüyorlar.

“İstanbul’dan geldim 1 kasa hamsi ve lüfer alacağım”
Karadeniz’den çıkan ve Samsun’da satılan balıkların İstanbul’da satılan balıklardan daha taze ve daha ucuz olduğunu ifade eden İstanbullu Ahmet Adatepe, “Türkiye’de en uygun balık fiyatları Karadeniz’de. Herkese almayı tavsiye ediyorum. Ben İstanbul’dan geldim. Orada fiyatlar biraz daha pahalı ama balıklar bu kadar taze değil. Samsun’da denizden çıkan balık hemen kıyıda satılıyor. Çok güzel bir davranış. Ben 1 kasa hamsi alacağım. İstanbul’a götüreceğim. İstanbul’da hamsi var ama daha taze olduğu için Samsun’dan alıyorum. Lüfer de alacağım. Hamsi orada 2025 TL, lüfer de 4045 TL. Burada hamsi 15, lüfer de 30 TL’den satılıyor. Karadeniz’i balık konusunda tek geçerim” dedi.

“15 TL’ye hem yağlı hem de büyük hamsi satılıyor”
Şu anki hamsi fiyatlarının da boyutuna göre normal olduğunu dile getiren hamsi satıcısı Kurtça Aydın, “Hamsi zaten ucuz satılıyor. 15 TL’ye hem yağlı hem de büyük hamsi satılıyor. Havalar biraz daha soğuyup, hamsi bollaşırsa fiyatı 10 TL’ye kadar düşer umarım. Balık bol olursa ucuz olur, az olursa pahalı olur. Vatandaşlar şu anda en çok hamsi satın alıyor. Karadeniz’in vazgeçilmez balığı hamsidir. Garibanın kıyması olarak nitelendirebiliriz. Hamsi, göç balığı. Bir bakmışsınız kaybolur gider. Şu anda bol bol hamsi satıyoruz” diye konuştu.

“Çıkan hamsiler sadece Karadeniz’de satılsa fiyatı 10 TL’ye değil 5 TL’ye de düşerdi”
Hamsinin bol çıkmasına rağmen Türkiye’nin her bölgesine gönderildiğinin altını çizen balık satıcısı Onurcan Köse, “Şu anda hamsi bedava. Geçen sene vatandaşlar hamsiye doyamamıştı. Vatandaş bol bol hamsi alıyor. İlk günlerde hamsinin kilosu 25 TL idi. Şu anda hamsi hem büyüdü hem yağlandı hem de fiyatı düştü. Bir karış hamsinin kilosunu 15 TL’den satıyoruz. Vatandaşlar 35 kilo alıp, yiyor. Her gün hamsi yiyen vatandaşlar var. İnsanlar geçen hamsiyi özlemişti. Bu açığı da bol bol hamsi yiyerek gideriyorlar. Mezgitbarbun kilo 10 TL, istavrit kilo 7 TL, somon kilo 40 TL, levrekçipura kilo 50 TL, lüfer kilo 35 TL ve çinakop kilo da 30 TL’den satılıyor. Hamsi belki de 10 TL’ye düşmez. Şu anda bol miktarda çıkıyor da Türkiye’nin her tarafına buradan hamsi gidiyor. Sadece Karadeniz’de hamsi çıkıyor. Bol miktarda çıkmasına rağmen her tarafa hamsi gittiği için fiyat düşmeyebilir. Çıkan hamsiler sadece Karadeniz’de satılsa fiyatı 10 TL’ye değil 5 TL’ye de düşerdi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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