OMÜ’den proje üreten lisans öğrencilerine maddi destek OMÜ, proje üreten lisans öğrencilerine ilk defa BAP bütçesinden destek sağlayacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün başlattığı “1914 Kodlu Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Programı Projeleri” ile lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, yaptıkları araştırma ve projeler için ilk defa üniversitenin BAP bütçesinden destek alabilecek.



“OMÜ öğrencilerine proje deneyimi kazandırıyor”

1914 Kodlu Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri kapsamında üniversitenin BAP bütçesinden öğrencilere sağlayacağı destekle OMÜ, öğrencilerin araştırma kültürü ve proje deneyimi kazanmasını ve bilimsel faaliyetlerde bulunmasını hedefliyor.



“12 ayla sınırlı 5 bin TL destek”

OMÜ’nün 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde öğretim veren birimlerinin örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerinden oluşan bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren tek disiplinli veya disiplinler arası projeler olan “1914 Kodlu Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projelerinin her birine, BAP bütçesinden 12 ayla sınırlı 5 bin TL destek verilecek.

En az bir, en fazla 5 lisans öğrencisinin araştırmacı olarak yer alabileceği projelerin yürütücülüğünü ise OMÜ’nün öğretim üyeleriyle; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde uzmanlığını tamamlayan, Güzel Sanatlar Fakültesinde de yeterlilik eğitimini bitirmiş OMÜ mensubu araştırmacılar yapabilecek.

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