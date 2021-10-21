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Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi Projesi hayata geçirildi

İHA

Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi Projesi hayata geçirildi

– Samsun’da nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacıyla ‘Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi Projesi’ (NİSGEM) hayata geçirildi.
Kalkınma ajansının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Samsun Valiliği tarafından geliştirilen Samsun Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM) Projesi destek almaya hak kazandı. Samsun NİSGEM projesi, Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesi üzerine inşa edilmesi planlanarak, “Samsun Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi” olarak faaliyetlerine başladı.
Proje kapsamında personel ihtiyacı ağırlıklı olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan norm fazlası öğretmenlerden oluşturuldu. Projenin işletilmesi Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğine göre yapılacak. Projenin süresi 18 ay olup bütçesi 8 milyon bin 367 TL olarak belirlendi.
NİSGEM Projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Samsun ve bölgede faaliyet gösteren firmaların temininde güçlük çektiği nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi noktasında projeyi çok önemsediğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şunları söyledi:
“Uygulamaya koyduğumuz projenin amacı, üretim ve hizmet sektörlerinde nitelikli işgücünün oluşturulması, var olanın eksikliklerinin giderilerek niteliğinin artırılması, üretim/hizmet süreçlerine destek olunarak firmalarımızın katma değerlerinin artırılabilmesi ve uluslararası kabul edilebilirliğe sahip sertifikaların verilebilmesi için gerekli akreditasyon ve yetkinin alınması akabinde işletilmesidir. Tüm bunlara ek olarak ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu ancak örgün ve yaygın eğitim ile karşılanmasında zorluk yaşanılan spesifik alanlarda nitelikli mesleki eğitimin verilmesi planlanmaktadır. NİSGEM Merkezimizde; 8 adet/yıl eğitici eğitimleri, 8 adet/yıl 300 kişi/yıl çalışanlara yönelik mesleki eğitim düzenlenecektir. Yılda 2 bin 500 adet belge verilecek olup bu kapsamda uluslararası mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısının 500 kişi/yıl, Europass geçerliliği olan belge/sertifika sahibi kişi sayısının 500 kişi/yıl ve ulusal mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısının bin 500 kişi/yıl olması hedeflenmektedir.”
Doç. Dr. Zülkif Dağ’nın başkanlığında yapılan toplantıya ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Sait Gül, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Çelik ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Ulaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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