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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 'İklimi Değil Kendini Değiştir' etkinliği

İHA

Samsun’da 'İklimi Değil Kendini Değiştir' etkinliği

'İklimi Değil Kendini Değiştir' etkinliğine katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir “Bu ülkenin geleceği olan siz gençler ile birlikte ülkemizdeki tüm çalışma alanlarımızda imkan ve kabiliyetlerimizi iklim değişikliği ile mücadelede en üst düzeye çıkarıp dünyaya bu konuda örnek olacağız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Dünya İklim Değişikliği ile mücadele günleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda 'İklimi Değil Kendini Değiştir' programı düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanları ile iklim değişikliği konusunda öncü olacak faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade eden Başkan Mustafa Demir, "İklim Değişikliği Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderlik ettiği bir konu. Sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli konusu. Geçtiğimiz aylarda Türkiye 2021 yılında çok büyük afetler ile mücadele etti. Ormanlarımız yandı. Ciğerimiz yandı. Ortalama sıcaklığın 1.5 derece değişikliği ile dünyanın nasıl bir yere yürüdüğünü görüyoruz’’ dedi.

“Türkiye'deki tüm belediyelere rol model olan bir şehiriz”
İklim değişikliğiyle ilgili farkındalık çalışmaları yapacaklarını belirten Demir, ‘’Ayancık'taki sel, geçmiş yıllarda yaşananlara göre çok daha büyük bir afetti. Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte kardeşlerimizin olduk. İklim değişikliği konusunun önemine vurgu yapılan bu etkinlik bu açıdan da çok önemli. Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız bütün ekibiyle birlikte şu anda İklim Değişikliği konusunda çok güzel çalışmalara imza atıyor. Biz de Büyükşehir Belediyeleri arasında Samsun olarak bütün imkânlarımız ile sizlerle birlikte bu farkındalığı en iyi biz oluşturacağız. Çünkü biz İlkadım şehriyiz. Her zaman ilklerin yaşandığı ve Türkiye'deki tüm belediyelere rol model olan bir şehiriz" diye konuştu.

“Samsun ilkadım şehri”
Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın meclisten geçerek yasalaştığına dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, programda gençlere seslenerek, “Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasının ana temasını iklim değişikliği oluşturuyordu. Şu anda Paris İklim Değişikliği Anlaşması meclisten geçerek yasalaştı. Bu ülkenin geleceği olan siz gençler ile birlikte ülkemizdeki tüm çalışma alanlarımızda imkan ve kabiliyetlerimizi iklim değişikliği ile mücadelede en üst düzeye çıkarıp dünyaya bu konuda örnek olacağız. Samsun ilkadım şehri. Bu alandaki mücadelenin de en iyisini en güçlüsünü yapmak durumundayız. Sizlere güveniyoruz ve sizleri seviyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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