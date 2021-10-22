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Samsun’da 2 günde 21 kişi Covid-19’dan öldü: Ölenler hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişiler Samsun’da geçen aylarda günlük ortalama aşısı sayısı 10-15 bin doz arasındayken, son ay itibarıyla 3 bin doza kadar düştü

İHA

Samsun’da 2 günde 21 kişi Covid-19’dan öldü: Ölenler hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişiler Samsun’da geçen aylarda günlük ortalama aşısı sayısı 10-15 bin doz arasındayken, son ay itibarıyla 3 bin doza kadar düştü

Samsun’da 2 günde 21 kişi Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 21 vatandaşın yaş ortalaması 69 ve bu kişilerin tamamı ya aşısını tamamlamamış ya da erken dönemde iki doz Sinovac aşısını olmuş ama hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Samsun’da geçen aylarda günlük ortalama aşısı sayısı 1015 bin doz arasındayken, son ay itibarıyla ise 3 bin doza kadar düştü.
Samsun’da valilik koordinasyonunda yürütülen aşı uygulaması ve ilin aşılamadaki son durumu hakkında bilgi veren Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatlarıyla başlattığımız aşı çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde hem birinci hem ikinci doz aşıda mavi renge ulaştık. Ancak aşısını tamamlamayanlar ve artık aşının etki alanının dışına çıkan vatandaşlarımız nedeniyle ilimiz maalesef kış öncesi tekrar korona tehdidi altına girmeye başladı. Günlük yapılan ortalama aşı sayımız süratle düşüyor. İnsanlarımızın maske ve mesafe önlemlerine gösterdiği dikkat maalesef son derece azaldı. Geçtiğimiz aylarda ilimizde yapılan günlük ortalama aşısı sayısı 1015 bin doz arasındayken, son ay itibariyle bu rakam 3 bin doza kadar düştü” dedi.

“Samsun’da sadece 2 günde 21 vatandaşımızı Covid19 nedeniyle kaybettik”
Samsun’da sadece 2 günde 21 vatandaşı Covid19 nedeniyle kaybettiklerini açıklayan Oruç şöyle devam etti:
“İlimizde gençlerimiz aşılarını yaptırmıyor ya da erteliyorlar. Gençlerdeki aşı sayısı istenilen oranda artmıyor. Bu durum virüsün güçlenmesine ve gençlerin virüsü büyüklerine taşımalarına neden oluyor. Bunun sonucunda da büyüklerimiz hastalanıyor ve pek çoğu hayatlarını kaybediyor. Gençlerimizdeki aşı oranlarımız artana kadar yaşlılarımızı korumak için, gençlerimizle yaşlılarımızın arasını açmamız, temaslarını azaltmamız, bu iki grubu birbirinden bir süre uzak tutmamız lazım. Maalesef gençlerimizden yaşlılarımıza doğru yönelen bu virüs bulaşı nedeniyle Samsun’da sadece 2 günde 21 vatandaşımızı Covid19 nedeniyle kaybettik. Hayatını kaybeden 21 vatandaşımızın yaş ortalaması 69 ve bu kişilerin tamamı ya aşısını tamamlamamış ya da erken dönemde iki doz Sinovac aşısını olmuş ama hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor. İlimizde bu durumda, yani, iki doz Sinovac aşısını mart, nisan, mayıs, haziran ayları gibi erken dönemde yaptırmış, üçüncü hatırlatma dozlarını yaptırmamış ve antikorlarının azalması nedeniyle artık aşının koruma alanının dışına çıkmış 114 bin Samsunlu bulunuyor. Bu kişiler hayati risk altında ve acilen üçüncü hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor.”

“Lütfen durumun ciddiyetini anlayalım” diyen Müdür Oruç, “İnsanlarımızın göz göre göre hayatlarını kaybetmelerine izin vermeyelim. Ne gençliğimize güvenip aşısız gezerek virüsün yayılımına yol açalım ne de aşımızı erteleyerek, bize sunulan bu koruyucu imkânı geri çevirelim. Gelin genci yaşlısı hep beraber aşımızı olalım, maske ve mesafe kurallarına uyalım, ilimizdeki vaka artışına ve olası can kayıplarına hep beraber dur diyelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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