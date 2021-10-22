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Baş döndüren kavşağa neşter U şeklindeki alt geçitte kazasız gün yok Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılında yaptığı U şeklindeki alt geçit birçok yaralanma ve mal kaybına neden oldu

İHA

Baş döndüren kavşağa neşter U şeklindeki alt geçitte kazasız gün yok Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılında yaptığı U şeklindeki alt geçit birçok yaralanma ve mal kaybına neden oldu

Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılan, sık sık yaşanan kazalarla gündeme gelen ‘Yeşilkent Kavşağı’na neşter vuruluyor. Kavşağın yeniden düzenlenmesi ile hem kazaların önüne geçilmesi hem de trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor.
SamsunAnkara yolu Anadolu Bulvarı üzerine 2017 yılında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen kavşak, Atakum ve çevre yolu ile birlikte şehir merkezini birbirine bağlıyor. 2017’de trafiği rahatlatması için yapılan kavşakta U şeklindeki keskin bir alt geçit bulunuyor. Kavşak, sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle kilitleniyor. Baş döndüren alt geçit ise sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yapılma amacına karşın ihtiyaca cevap veremeyen kavşakta hemen hemen her gün en az 1 araç virajı alamayarak kaza yapıyor. Sürücüleri tedirgin eden kavşağa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi neşteri vuruyor.
Kavşaktan dolayı trafiğin sıkıştığını belirten bir vatandaş, "Keskin bir viraj olduğu için burada sürekli kaza oluyor. Özellikle mesai saatleri başlangıç ve bitişinde çok yoğun oluyor. Ankara yolunun dönüşü çok kalabalık oluyor. Yeterli gelmiyor ve şehirlerarası yol da sıkışıyor. Bir düzenleme gelmesi ve biraz daha rahatlatılması lazım" dedi.

"Çok tehlikeli bir viraj"
Samsun'u bilmeyen birileri için alt geçidin çok tehlikeli olduğunu söyleyen bir diğer vatandaş, "Sabah mesai saatlerinde özellikle çok yoğun trafik oluyor. Bunun, yolun yapılışından kaynaklandığını düşünüyorum. Alt geçide bariyerler konularak önlem alınmış. 2 şeritli bir yol tek şeride düşürülmüş ama çözüm olmamış. Samsun'u bilmeyen biri için çok tehlikeli bir viraj. Aniden dönüş çok beklenmedik bir anda olduğu için kaza riski taşıyor" diye konuştu.

“Yeşilkent Kavşağı ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden düzenlenecek”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un en keskin virajlı kavşağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile incelediklerini, nizami ve kurallara uygun olmayan kavşağın yeniden düzenleneceğini açıkladı. Hemen hemen her gün kazanın yaşandığı kavşağın yeniden yapılacağını dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 20 Ekim'de Samsun’daydı. Samsun’daki bakanlık yatırımlarını yerinde inceledik. Yeşilkent Kavşağı’nı da inceledik. Şu anda Karayolları Bölge ve Genel Müdürlüğümüz orada bir proje geliştirme çalışması yapıyor. Mevcut haliyle çok zor bir kavşak. Yakın geçmişte yapıldı ama nizami ve kurallara uymadığı için ihtiyaca cevap vermiyor. Büyük bir sıkışıklık oluyor. Özellikle çevre yolu ve Atakum bağlantısını oluşturan bir kavşak. Oraya o sıkışıklığı giderecek olan yeni bir proje çalışması başladı. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Akabinde de Karayolları oranın çalışmasına hemen başlayacak. Kavşak eğer proje çözümü gerçekleştiğinde, uygulama projesi yapıldığında bizim de akabinde eş zamanlı olarak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile yeni bir proje geliştirdik. 30 metre genişliğini 40 metreye çıkartıyoruz. 2 tane yoğun ana kavşağı alttan geçen, AFAD Kavşağı’nı da üstten geçen kademeli bir kavşak sistemi ile projemiz hazır. Biz de onu hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Kavşak, aynı düzlemde olmayacak, kademeli sistem gelecek”
Yeni düzenleme hakkında ipucu veren Başkan Demir, “Yeşilkent Kavşağı üzerinde çalışılıyor. Orası kolay değil, çok zor bir kavşak. Şu anda bir kademe sistemi gelecek. Aynı düzlemde çözülemeyecek. Bunu anlıyoruz. Karayolları birçok alternatif üzerinde çalışıyor. Bizim amacımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile çevre yolunu çok akıcı bir şekilde buluşturmak. Dolayısıyla pik saatlerde çevre yolundan Atakum’a girişi hem de Atakum’dan çevre yoluna geçişi aktif bir şekilde temin etmeyi hedefliyoruz. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“TEKNOFEST’te 100 kavşağı tamamlamış olacağız”
2022 yılında yapılacak TEKNOFEST’e kadar yapımına başlanan akıllı kavşakların tamamını bitireceklerini vurgulayan Demir, şunları söyledi:
“TEKNOFEST 2022 Samsun’da düzenlenecek. TEKNOFEST’e kadar 100 tane kavşağımızı tamamlamış olacağız. Şu anda İsmet İnönü Bulvarı’nda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Atatürk Bulvarı’nda da kavşak yapımına başlayacağız. Simülasyon, trafiğin yüzde 52 oranında rahatlayacağını gösteriyor. Şu ana kadar yaptığımız kavşaklarda da o hedefe ulaştığımızı gördük. Ama henüz akıllı kavşak yazılım sistemi devreye girmedi. Onun da çalışmasını yapıyoruz. Sanıyorum kısa zamanda akıllı kavşak sistemini devreye alacağız. Trafik çok daha fazla rahatlayacak. Şu anki gözlemimiz, simülasyonlardan daha iyi netice verecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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