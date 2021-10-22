Terme Belediye Başkanı Kılıç’ın acı günü

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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınpederi İbrahim Akdeniz tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uzun zamandır Terme Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınpederi İbrahim Akdeniz, akşam saatlerinde yaşlılığa bağlı olarak fenalaşarak hayatını kaybetti. Merhum İbrahim Akdeniz’in naaşı cuma namazını müteakip Terme Pazar Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Samsun siyasetçileri ve bürokratları Başkan Ali Kılıç’ı acı gününde yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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