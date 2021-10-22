Samsun’da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs Demir: “Duraklarda beklemeleri ortadan kaldıracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs Demir: “Duraklarda beklemeleri ortadan kaldıracağız”

İHA

Samsun’da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs Demir: “Duraklarda beklemeleri ortadan kaldıracağız”

Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna 30 yeni otobüs daha ekledi.
Otobüslerin hizmete alma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Güç birliği yapıyoruz. İktidarı ve muhalefetiyle çalışıyoruz. Toplu ulaşımla ilgili 30 otobüsü devreye alıyoruz. Duraklarda beklemeleri ortadan kaldırıyoruz” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samulaş'a 30 yeni otobüs alındı. Vatandaşlara daha hızlı hizmet götürebilmek adına genişlemeye giden filoya ait otobüsler ulaşım için tüm teknik donanıma sahip. Engelli vatandaşların da kolayca binebileceği otobüsler için Cumhuriyet Meydanı'nda hizmete alma töreni düzenledi.

Terme'den OMÜ'ye bisiklet yolu
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin de hazır bulunduğu törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz ulaşım master planımızı tamamladık. Meclisten geçti ve şuanda yürürlüktedir. Attığımız her adım çok nitelikli bir çalışmanın altında başlıklar halinde yürüyor. Ulaşım başlıkları altında ana hatlarıyla bir defa otopark problemi var. Trafik problemi var. Yeni ulaşım arterleri. Toplum taşıma bunun çok önemli bir başlığıdır. Toplu taşımayı sadece kent merkezinde değil 17 ilçeyi kapsayan, 1 milyon 355 bin insanımızın kent içindeki hareketliliğini güvenli bir şekilde düzenleyen bir plan kapsamında projelendirilmiş şekilde hayata geçiyoruz. Bunun dışında enerji ihtiyacı olmadan bugün kullanılan tüm ulaşım araçlarını da devreye alıyoruz. Şu anda İller Bankası’na yazı yazıldı. Geçen hafta bize geldi. Terme Büyüklü mevkisinden başlayarak bizim Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sapağına kadar bisiklet yolunu hayata geçiriyoruz. Bunun en önemli başlıklarından bir tanesi duyurduğumuz ve Türkiye'de en vizyoner projesi olan ‘akıllı şehir’ uygulamalarıdır. Şu anda Barış Bulvarı’ndan başladı. Daha yazılımı devreye almadan, kameralar daha yerleştirilmeden ciddi anlamda rahatlamaya sebebiyet verdi. İsmet İnönü Bulvarı bitmek üzeredir. Bu hafta sonu da Belediye Evleri Kavşağı’na geçiyoruz. Oradaki kavşağı tamamen değiştiriyoruz. O göbeği büyütüyoruz. Oradan daha görüntüleme, yazılım sisteme devreye girmeden trafiğe açacağız. Tüm Atatürk Bulvarı’nı, üniversite sapağından Belediye Evleri Kavşağı’na kadar o küçük göbekleri kaldırıyoruz. Birkaç ana göbeğin dışında diğer göbeklerin tamamını kaldırıyoruz. Belediye Evleri’ndeki göbek de genişleyerek orası daha şekilli trafik alacak. Sağa dönüşlere alternatif yollar yapıyoruz" diye konuştu.

Çevre dostu otobüsler
Başkan Demir şöyle devam etti:
"Hatırlatsanız daha önce 33 tane otobüsü devreye almıştık. Onlar 12 buçuk metre boyundaydı. Bunlar 8 buçuk metredir. Bunlar biraz daha ara ve kısa mesafelerde çok hareketli ve güçlü araçlardır. Çevre kirliliğinde şu anda üretilen en ileri teknolojiye sahiptir. Otobüs yana eğiliyor, bir kısım insanlarımızı daha kolay almak için. Engelli vatandaşlarımızın otobüse binmesi, inmesi için de düzeneği var. Artık Samsun'da toplu ulaşımın tamamını Büyükşehir Belediyesi yönetir ve sağlar hale gelmiş oldu. İnsanlarımızın biraz daha oturduğu yerlerden almayı ve oraya bırakmayı sağlayacak şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. TEKNOFEST 2022 Samsun’da yapılacak. Bu, tarihi dönüm noktası olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Samsun’un gençleri artık uzaya bakacak. Samsunumuzu her alanda ihya ediyoruz. Güç birliği, vizyon birliği, akıl birliği ve gayret birliği yapıyoruz. Siyasi olarak iktidarıyla, muhalefetiyle, kurumlarımızla imkan ve kabiliyetlerimizi geleceğe akıllı bir şekilde taşıyoruz. Toplu ulaşımla ilgili 30 otobüsü devreye alıyoruz. Bu otobüslerle beraber duraklardaki beklemeleri ortadan kaldırıyoruz. Ultra şarj sistemine sahip lityum pilli otobüsleri de dünyada ilk kez Samsun devreye alacak. Buradan Türkiye'ye yaygınlaşacak. Toplu ulaşımdaki yolcu aktarım merkezini inşa ettiğimizde, tüm vatandaşlarımızın tek hatla istediği yere ulaşma imkanı olacak" diye konuştu.
Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise hizmete alınan bu 30 otobüsle birlikte Samulaş’taki araç sayısının 164 olduğunu açıkladı.
Konuşmalarının ardından dualarla kurdele kesimi yapıldı. Akabinde Başkan Demir ve beraberindekiler otobüsleri gezdi. Törene ayrıca İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve belediye görevlileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da gümrük kaçağı ağaç ve ot kesme makinelerine el konuldu
YEREL HABERLER Samsun'da gümrük kaçağı ağaç ve ot kesme makinelerine ...
Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
Bin 894 adet uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Bin 894 adet uyuşturucu hapla yakalandı
Başkan Deveci’den muhtarlara: “Dayanışmayı güçlendirelim”
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den muhtarlara: “Dayanışmayı ...
Samsun'da okulda arkadaşını bıçaklayan kız çocuğuna adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da okulda arkadaşını bıçaklayan kız çocuğuna ...
Terme Belediye Başkanı Kılıç’ın acı günü
YEREL HABERLER Terme Belediye Başkanı Kılıç’ın acı günü
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Atakum'da Cumhuriyet coşkusu Atakum’da 29 Ekim coşkusu bir başka yaşanacak
YEREL HABERLER Atakum'da Cumhuriyet coşkusu Atakum’da 29 Ekim ...
Samsun Sağlık Müdürü: Sadece 2 günde 21 vatandaşımızı kaybettik
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü: Sadece 2 günde 21 vatandaşımızı ...
Zabıtayı görüp kaçan işletme sahipleri cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Zabıtayı görüp kaçan işletme sahipleri cezadan ...
Samsunspor ile B.B. Erzurumspor'un 3. randevusu
YEREL HABERLER Samsunspor ile B.B. Erzurumspor'un 3. randevusu
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza ...
181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye
YEREL HABERLER 181. yıla özel 181. müşteriye özel hediye
Kekemeliğin psikolojik sonuçlarına dikkat
YEREL HABERLER Kekemeliğin psikolojik sonuçlarına dikkat
Baş döndüren kavşağa neşter U şeklindeki alt geçitte kazasız gün yok Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılında yaptığı U şeklindeki alt geçit birçok yaralanma ve mal kaybına neden oldu
YEREL HABERLER Baş döndüren kavşağa neşter U şeklindeki alt geçitte ...
Samsun’da 2 günde 21 kişi Covid-19’dan öldü: Ölenler hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişiler Samsun’da geçen aylarda günlük ortalama aşısı sayısı 10-15 bin doz arasındayken, son ay itibarıyla 3 bin doza kadar düştü
YEREL HABERLER Samsun’da 2 günde 21 kişi Covid-19’dan öldü: Ölenler ...
OMÜ’de “Sağlık Gönüllüleri” ekibi kuruldu
YEREL HABERLER OMÜ’de “Sağlık Gönüllüleri” ekibi kuruldu
Samsun'da FETÖ'den bir kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den bir kişiye gözaltı
‘Kekemelik sorunu çözümsüz değil’
YEREL HABERLER ‘Kekemelik sorunu çözümsüz değil’
Samsun'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Samsun’da 'İklimi Değil Kendini Değiştir' etkinliği
YEREL HABERLER Samsun’da 'İklimi Değil Kendini Değiştir' etkinliği
Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi ...
Samsun'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
Samsun'da okulda dehşet: Kız öğrenci arkadaşını sınıfta sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER Samsun'da okulda dehşet: Kız öğrenci arkadaşını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.