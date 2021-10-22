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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profil demir direkleri çalan şüphelileri tekerlek izleri ele verdi

İHA

Profil demir direkleri çalan şüphelileri tekerlek izleri ele verdi

Samsun’un Alaçam ilçesinde yapımı devam eden defne yaprağı fabrikasının profil demir direklerini çalan şüphelileri geldikleri aracın tekerlek lastik izleri ele verdi. Olayla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, 4 gün önce gece saat 23.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Değirmen Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise, yapımı devam eden defne yaprağı fabrikasının profil demir direklerinin çalındığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede olay yerinde bulunan tekerlek izlerini takibe aldı. Tekerlek izlerinden yola çıkarak güzergah üzerinde bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kamyonetle gelen 3 şahsın kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen C.A. (34), S.Y.B. (23) ve S.Ö. (19) isimli şahısları polis ekipleri telefonla arayarak Alaçam Emniyet Müdürlüğüne gelmelerini istedi. Bugün Alaçam Emniyet Müdürlüğüne gelen şüpheliler gözaltına alındı. Polis ekipleri, çalınan profil demir direklerin Bafra’da bir hurdacıya satıldığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi.

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