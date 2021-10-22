CHP'li Özel: 10 büyükelçinin açıklaması üzüntü ve rahatsızlık vericidir



Barış BUDANOĞLU- Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "10 büyükelçinin bize karşı açıklama yapıyor olması üzüntü ve rahatsızlık vericidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Samsun İl Başkanlığı´nda partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Özel, "10 büyükelçinin bize karşı açıklama yapıyor olması üzüntü ve rahatsızlık vericidir. Bizi bu noktaya kim getirdi diye bakarsanız cevap 3 kelimedir, Recep Tayyip Erdoğan. Zira kendisi Osman Kavala'ya, Gezi olaylarının tertipçisi olarak bakmıştır, bakmaya devam etmektedir. Mahkeme kararı olmasına rağmen Avrupa'yı, onun hukukunu tanımayınca büyükelçiler, Türkiye'ye bunu hatırlatma cesareti bulmuştur. Bunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk tanımazlığıdır" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLUMustafa İNAN

2021-10-22 18:22:27



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