CHP heyeti Atakum’da gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlemek için Samsun’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’yi makamında ziyaret etti. Ağbaba ile Özel'e CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Öykü Özkan da eşlik etti.

Başkan Deveci, Ağbaba ve Özel’le yaptığı sohbette göreve geldiği günden itibaren yapılan belediye çalışmalarını ve projelerini anlattı. Türkiye ve dünya gündemine de değinilen sohbette karşılıklı destek mesajları verildi. Dayanışma vurgusunun yapıldığı görüşme hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



“10 büyükelçinin Türkiye’ye karşı açıklama yapıyor olması üzüntü vericidir, rahatsızlık vericidir”

Büyükelçilerin Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamaya da değinen Özgür Özel, şunları söyledi:

“Gündem arayışlarının birinde 10 büyükelçi imdatlarına yetişti. İçlerinde Amerika’nın bulunduğu 10 büyükelçi Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerinde yargılanmakta olan Osman Kavala’nın mahkemesi için görüş beyanında bulundular. Şimdi AK Parti’nin tüm sözcüleri birden bu büyükelçilere saldırarak bu büyükelçilerin Türkiye’ye karşı yaptığı açıklamayı dillerine dolayarak bu gündemi yükseltmeye ve başka şeylerin konuşulur olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Biz ana muhalefet partisi, Türkiye’nin kurucu partisiyiz. Atatürk’ün yunan bayrağını yerden kaldırıp basmamasına ve hiçbir bayrağa basılmayacağına gösterdiği saygıyla İzmir’de başlayan, İsmet İnönü ile Lozan zaferi ile devam eden, 2. Dünya Savaşı'na girmeyerek kaybetmeyen tarafta olan, Kıbrıs Barış Harekatı'nda tüm tehditlere rağmen hem diplomasiyi hem de askeri seçeneği dengeli uygulayan, 1 Mart tezkeresinde ABD askerlerinin Irak’a giderken Güneydoğu’dan geçmesine engel olan diplomatik uyarıları yerine getirmiş ve siyasi çıkışları yapmış bir parti olarak NATO’nun üyesi, Sovyetler'in komşusu bir coğrafyada ve bir siyasal gerçeklikte dört dörtlük bir denge politikası ile Türkiye’nin çıkarlarını koruyan Türk dış politikasının hep arkasında olduk. Biz CHP olarak gelecek yıldan itibaren yeniden Atatürk’ten miras olan diplomatik geleneği yaşatacak ve geliştirecek iyi ilişkileri de sürdürecek ama Türkiye’yi de ezdirmeyecek iktidar namzedi parti olarak bugün yaşananlardan memnun olmamız mümkün değil. 10 büyükelçinin Türkiye’ye karşı açıklama yapıyor olması üzüntü vericidir, rahatsızlık vericidir.”

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