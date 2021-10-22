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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Samsun İl Başkanlığına Bekir Uğur atandı

İHA

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Samsun İl Başkanlığına Bekir Uğur atandı

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Bekir Uğur, “Dünya nüfusu her geçen gün yaşlanmaktadır. Donanımlı tam manası ile yetişmiş gençlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonumuzun faaliyetleri artarak devam edecektir" dedi.
Dünya Gençlik Ve Spor Konfederasyonu Samsun İl Başkanlığı ilk toplantısını yaptı. İl Başkanlığı binasında İl Başkanı Bekir Uğur önderliğinde yapılan, yönetim kurulu toplantısında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Uğur, “Ülkelerin geleceği ve teminatı olan dünya gençliğinin ortak talebi olan barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur için, gençlerin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak en büyük hedefimizdir. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kendisiyle barışık, vizyon sahibi, güven duyulan, sevgi dolu, saygılı, hukuka bağlı, diyaloğa açık, eğitimli, başarılı, sorumluluk sahibi, zararlı alışkanlıklardan uzak, insanlık değerlerini baş tacı eden, evrensel değerlere saygılı, ilkeli, güzel ahlak sahibi, özü sözü bir olan, başarıya odaklı gençleri yetiştirmektir” diye konuştu.
Başkan Uğur, “Amacımız; ülkelerin geleceği ve teminatı olan dünya gençliğinin belirlenen hedefler doğrultusunda hazır olarak yetiştirilmesini sağlamak ve bu kapsamda, gençliğin zararlı alışkanlıklardan uzak tutularak sağlığının korunması, suça itilen gençlerin topluma kazandırılması, işitme ve Bedensel engelli gençlere hizmet götürülmesi, çalışan gençliğin sorunlarının çözülmesi, çalışmayan gençliğin sorunlarının çözülmesi, gençliğin serbest zamanlarının değerlendirilmesi, yükseköğretim gençliğinin sorunlarının çözülmesi, gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak, gençlerimizin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklarını koruyabilmelerini sağlamak, gençlerimizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek, gençlerimize ferttoplum meselelerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırmak, gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak, gençlerimizin boş zamanlarını; kendisine, ailesine ve topluma yararlı işlerle değerlendirmelerini sağlamak” şeklinde konuştu.
Dünyada huzur ve barış içinde yaşanmasına, kişilerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Uğur, “Tüm insanlığın ortak talebi olan barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur için, dünya gençliğinin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Dünyaya yön veren ve tarihe şan katan hareketlerin itici gücü tarih boyunca gençler olmuştur. Bu bağlamda gençler arasında tanışma ve kaynaşmayı temin etmek, karşılaşılan sorunlara karşı birlikte mücadele etmek için atılması gereken adımları atma yönünde çalışmalarda bulunmak, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu için çok büyük bir sorumluluk ve görevdir. Dünya nüfusu her geçen gün yaşlanmaktadır. Ülkelerin geleceği ve teminatı olan gençlerin sayılarının azalması, var olanların ise küreselleşen dünya politeizmine esir düşmesi sebebi ile donanımlı tam manası ile yetişmiş gençlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonumuzun faaliyetleri artarak devam edecektir” dedi.
İl Başkanı Bekir Uğur açıklamasına şöyle devam etti:
“Ülkemiz asırlardır iç ve dış mihraklarla mücadele içinde olmuş türlü zorluklarla karşı karşıya bırakılmıştır. Ancak, milletimiz hiçbir zaman inancını yitirmemiş bu zorlukların üstesinden gelmesini bilmiştir. Geçmişte dünyaya adını altın harflerle duyuran milletimiz bugün de birlik ve beraberlik duyguları içerisinde dünyaya gücünü göstermektedir. Dünya Gençlik ve Spor konfederasyonu daha güçlü bir Türkiye yolunda milletimizin azimli ve istikrarlı yürüyüşünde yer alarak ülkemizin hak etmiş olduğu hedeflere ulaşmasında öncülük eden bir anlayışa sahiptir. Gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında etkin rol alarak onların en iyi şekilde yetişmeleri için gayret göstermek, daima çalışmak bizlerin üzerine düşen önemli bir görevdir. Değerli arkadaşlarım, ülkemizin birlik ve beraberliği için milletimizin huzuru ve refahı için hep birlikte güçlü Türkiye için üstün gayretlerimizi ortaya koyacağımıza inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerimizle bizler bir olma yolunda Genel Başkanımız Türker Aygündüz’ün de vermiş olduğu sonsuz destek ile Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Samsun İl Başkanlığı olarak ilk toplantımızı bir ekip ve takım çalışması edasında gerçekleştirdik. Örnek olarak İyi bir futbolcu maç kazandırır, lakin iyi bir takım ise şampiyon olur. Bizler bu düşüncelerimizle 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele’nin başladığı Şehri Samsun’dan Samsun Gençliğine ve toplumuna mesajımızdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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