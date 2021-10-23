‘Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor’

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nın amacının kadınlarda farkındalık oluşturarak erken teşhisi sağlamak olduğunu belirterek, pek çok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Medicana Int. Samsun Hastanesi ve Canik Belediyesi tarafından ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında Hanım Konaklarında meme sağlığıyla ilgili seminerler düzenlendi. Seminerde konuşan Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, “Meme kanseri farkındalık ayının amacı kadınlarda farkındalık oluşturarak erken teşhisi sağlamaktır. Pek çok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor” diye konuştu.

Medicana Int. Samsun Hastanesi ve Canik Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Meme Kanserinde Kontrol Sende” seminerlerinde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak katılımcılara önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, ilki Hayme Ana Hanım Konağı ikincisi 8 Mart Şehit Sevgi Yeşilyurt Aile Okulu ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen farkındalık seminerlerinde katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Başlangıç evresinde yakalanan meme kanseri vakasının 5 yıllık sağ kalım oranlarının yüzde 95 ile 98 oranlarındayken evre 3 yani ilerlemiş meme kanseri vakalarında bu oranların yüzde 60'lara kadar düştüğünü ifade eden Dr. Ocak, “Meme kanserinin farkında olmalıyız. Kadın olmak zaten başlı başına bir risk faktörüdür. Kendi kendimize ayda 1 defa muayenemizi mutlaka yapalım. Yılda 1 defa mutlaka hekim kontrolüne gidelim. 40 yaşında üzerindeysek, riskli gruplardaysak mutlaka mamografimizi çektirelim. Lütfen kendinizi önemseyin. Kendinizi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen seminer sonrasında Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı adına Hanım Konakları Koordinatörü Fatma Yavuz tarafından Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak’a plaket takdim edildi.

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