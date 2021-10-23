Fuat Çapa sağlık kontrolünden geçti

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Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Fuat Çapa, sağlık kontrolden geçti.

Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Fuat Çapa, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı. Kontrolde çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulakburunboğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.

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