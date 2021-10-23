Karadeniz’de aşılamada ‘mavi’ olmayan 5 il kaldı Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Düzce ve Rize haricindeki 13 il mavi oldu

– Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerden 13 tanesi 2. doz aşılamada ‘mavi’ kategoride yer alırken Karabük, Düzce, Gümüşhane, Bayburt ve Rize ise aşılamada istenilen düzeye gelemedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Günlük Kovid19 Vaka Tablosunu paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 ilden Karabük, Gümüşhane, düzce, Bayburt ve Rize hariç geri kalan 13 il mavi kategoride yer aldı.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre mavi kategoride yer alan illerden Artvin’deki aşılama oranı yüzde 78,6. Trabzon yüzde 75,1. Giresun yüzde 79,2. Ordu yüzde 81,9. Tokat yüzde 75,6. Samsun yüzde 76,7. Amasya yüzde 81,6. Sinop yüzde 78,5. Kastamonu yüzde 76,9. Çorum yüzde 78,2. Bartın yüzde 79,4. Zonguldak yüzde 79,6 ve Bolu ise yüzde 75,8 aşılama oranlarına ulaşıldı.

Sarı kategoride yer alan illerden Rize’deki aşılama oranı yüzde 73,9. Gümüşhane’de yüzde 67,1. Düzce’de yüzde 70,6 ve Karabük’te de yüzde 72,8 aşılama oranına ulaşıldı. Turuncu kategoride yer alan tek il Bayburt’ta ise yüzde 63 aşılama oranına ulaşıldı.

Öte yandan Türkiye genelinde 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 77,27 olurken, 1. doz aşı yapılanma oranı ise yüzde 88,79 oldu. Türkiye genelinde 1., 2. ve 3. doz aşı toplamı 115 milyon 40 bin 699 oldu.

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