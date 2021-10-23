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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğuştan makatı tıkalı doğan bebeği tek ameliyatla tedavi etti

İHA

Doğuştan makatı tıkalı doğan bebeği tek ameliyatla tedavi etti

Doğuştan makatı tıkalı olarak doğan 2 buçuk aylık kız bebek kolostomi yapılmadan tek seansta ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.
Çankırı'da yaşayan Cansın ve Hakan Mermer çiftinin 2 buçuk aylık bebekleri makatı tıkalı olarak doğdu. Bu süreçte hastanelerde şifa arayan aileye bebeklerinin 7 ay sonra ameliyat olacağı söylendi. Bu sürecin uzun olacağını düşünen aile doktor arayışı içine girdi. Bu alanda birçok ameliyat yapmış olan Çocuk cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın'a ulaşan aile şifayı buldu. Mithat Günaydın tek seansta bebeği ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

"Bebeğim gülebiliyormuş biz onu farkettik"
Zorlu süreci anlatan Anne Cansın Mermer, "Çankırı'da doğum yaptım. Doğum esnasında makatının olmadığı fark edildi. Bir hastanede yoğun bakıma gittik orda bir süre kaldık. Açma işlemi uygulandı. Sonra bize bebeği teslim ettiler. Belirli bir kiloya gelince ameliyat olacağını söylediler. 1 ay sonra kontrol geldi. Biz kontrole gittiğimizde bebeği 6 7 aylıkken ameliyata alacaklarını söylediler. Bu süre bizim için çok uzun bir süreydi. Çünkü bize 1 aylık sürede ben karnına bastırarak kakasını yaptırıyordum. Diğer hiçbir şekilde kakasını yapamıyordu. 67 ay bizim için çok uzun bir süreydi. Mithat Bey'i araştırdık bulduk. Bu hastalıkta önce kolostomi açılıyor. Sonra makat oluşturuluyor. Sonra altına bağlanıyor. Mithat Bey de bunu tek seansta yapabileceğini söyledi. Çok büyük ve riski bir ameliyat. Doktor bey yapabileceğini söyledi. Çok başarılı geçti ameliyat. Kızım çok çabuk toparlandı. Biz gurbetten geldik ama bir aile sıcaklığı var burada. Bebeğim onun sayesinde kurtuldu" dedi.
Tedavi hakkında bilgi veren Dr. Mithat Günaydın ise "Hastamız doğduğu zaman hemşireler tarafından anüsü kapalı olduğu tespit edilmiş. Biz bu duruma kızlarda analatrezi diyoruz. Kızlarda fistüllü oluyor. Ön tarafa açılıyor. Aile geldi değerlendirdik. Kolostomi yapabilirdik ancak tecrübeyle kolostomisiz ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda sonuç gayet iyi durumda. Kolostomi dediğimiz şey kalınbağırsağın dışarı alınmasıdır. Alt tarafın temiz kalması için. Tabii, bu 3. ameliyatı da gerektiriyor. Alt tarafını yaptıktan sonra kolostomi kapatılması bağırsağın içeri alınması ameliyatı var. 1 ameliyat yaparak bebek kurtulmuş oldu" diye konuştu.

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