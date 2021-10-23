En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bahşioymağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadi Keskin (60) tarlasından kestiği ağacı traktörün römorkuna bağlayarak eve götürmek isterken, römork devrildi. Devrilen römork da traktörün devrilmesine neden oldu. Devrilen traktörün altında kalan Şadi Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.