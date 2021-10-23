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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

İHA

TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'de 10. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı BB Erzurumspor ile 00 berabere kaldı. Fuat Çapa, Samsunspor başındaki ilk maçına çıktı.

Maçtan dakikalar
32. dakikada Orhan pasında sağ çaprazda topla buluşan Novikovas’ın şutu yandan auta çıktı.
35. dakikada Fofana’nın pasında ceza sahasına giren Yasin topa geç hamle yapınca savunma araya girdi.
61. dakikada Kaleci Aykut ile karşı karşıya kalan Novikovas'ın şutu kalecide kaldı.
78. dakikada Yasin Öztekin'in soldan getirdiği topta Erzurumspor defansı topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
84. dakikada kaleyi karşısına alan Gökhan Karadeniz'in şutunu kaleci Szumski 2 hamlede kurtardı.
87. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Diomande'nin şutunu kaleci Szumski ayaklarıyla çeldi.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Caner Ak xx, Mehmet Yıldırım xx, Emrah Ünal xx
Samsunspor: Aykut Özer xx, Alaaddin Okumuş x (Ali dk. 69 x), Barış Başdaş xx, Kevin Boli xx, Soner Gönül xx, Hasan Kılıç xx, Osman Çelik xx (Gökhan dk. 73 x), İsmael Diomande xx, Moryke Fofana x (Melih Okutan dk. 69 x), Yasin Öztekin xx, Elhadj Bah x (Mehmet Akyüz dk. 60 x)
Yedekler: Nurullah, Yunus Emre, Çinari, Semih, Melih Altıkulaç, Polat
Teknik Direktör: Fuat Çapa
BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan Ovacıklı x (Emircan dk. 62 x), Aykut Demir xx, Mustafa Yumlu xx, Mücahit Albayrak xx, Aly Malle x (Olanare dk. 62 x), Martin Hasek xx, Gökhan Alsan xx, Süleyman Koç xx, Novikovas x (Shala dk. 90+1 ?), Eren Tozlu x (Gökhan Kardeş dk. 90+3 ?)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Ufuk, Özgür, Güney, Fırat
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Sarı Kartlar: Yasin, Diomande (Samsunspor), Orhan, Szumski (BB ERzurumspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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