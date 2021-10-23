Yılport Samsunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

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Barış BUDANOĞLU Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut Barış, Bah (Dk. 60 Mehmet), Boli, Alaaddin (Dk. 69 Ali), Yasin, Diomande, Soner, Hasan, Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Osman (Dk. 73 Gökhan)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski Aykut, Süleyman, Novikovas (Dk. 90+2 Shala), Malle (Dk. 62 Olanare), Gökhan Alsan, Mustafa, Hasek, Orhan (Dk. 62 Emircan), Eren (Dk. 90+4 Gökhan Kardeş), Mücahit

SARI KARTLAR: Diomande, Yasin (Yılport Samsunspor) Orhan, Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)TFF 1'inci Lig´in 10´uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor´la 0-0 berabere kaldı.32´nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan, topu ceza sahası önündeki Novikovas´a verdi. Bu oyuncunun şutu yandan auta çıktı.

35´inci dakikada Samsunspor kontra atağında Fofana topu Yasin´in önüne bıraktı. Yasin´in içeri çevirdiği topu Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması son anda uzaklaştırdı.

59´uncu dakikada sol kanattan Mücahit´in ortasına vuran Hasek´in şutu auta gitti.

84´üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan´ın sert şutu kaleci Szumski´de kaldı.

87´nci dakikada Yılport Samsunspor tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta Yasin uzak direğe ortasına vuran Diomande´nin şutunu kaleci Szumski çıkardı.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU Gökhan İÇKİLLİ

2021-10-23 21:10:56



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