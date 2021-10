Yılport Samsunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Barış BUDANOĞLU-Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig´in 10´uncu haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Yılport Samsunspor´la ilk maçına çıkan Fuat Çapa, sahada sonuç haricinde takımı adına olumlu şeyler gördüğünü ifade etti

TFF 1'inci Lig´in 10´uncu haftasında Yılport Samsunspor, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

FUAT ÇAPA: SAHADAN İSTEDİĞİMİZ SONUÇLA AYRILAMADIK

Yılport Samsunspor´un yeni teknik direktörü Fuat Çapa, takımla fazla çalışma fırsatı bulamadığını belirterek, "Bugün nasıl bir Samsunspor izleyeceğimizi bizler de sizin gibi merak ediyorduk. 2 günlük kısa bir süreçte çalışmak için fazla bir fırsat bulamadık. Özellikle takım savunmasında bloklar arası mesafeler çok fazlaydı. Oyun disiplini anlamında bugün gayet iyiydik. Oyuna tedirgin başlamış olsak da her geçen dakika sahada doğru pozisyon alan bir Samsunspor vardı. Rakibimize 90 dakika boyunca neredeyse hiç pozisyon vermedik. Geçiş oyunlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. O anlarda doğru tercihleri yapamadığımız için sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Bugün sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm. Her geçen hafta daha iyi bir takım haline geleceğiz. Milli maç arası öncesi Bandırma ve Manisa maçlarından iyi bir sonuç alabilirsek, o aradan sonra da daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

ERKAN SÖZERİ: NOVIKOVAS´IN POZİSYONU KIRILMA ANIYDI

Zorluk derecesi yüksek bir maç olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Hafta içi çalışmalarımızı rakibimize göre yaptık, fakat teknik adam değişikliği sonrası nasıl bir sistemle sahada olacaklarını tam olarak bilmiyorduk. Fuat hoca fazla bir değişiklik yapmadı. Bu nedenle beklediğimiz gibi bir maç oldu. Belki oyunumuzu çok üst düzey oynamadık ama rakibin de oynamasına imkan tanımadık, çok fazla pozisyon vermedik. Novikovas'ın girdiği pozisyon kırılma anıydı. O gol olsa belki farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. İki takımın da Süper Lig hedefi var. Buradan alınan puanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Sahada her şeyi yaptılar, mücadele ettiler. Hakemlerin de maçı iyi yönettiklerini düşünüyorum. İki tarafa da ortada, objektif kararlar verdiler. Avrupai bir maç yönetti" ifadelerini kullandı.

