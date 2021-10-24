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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş’tan amatör kulüplere 'tatlı' destek

İHA

Başkan Demirtaş’tan amatör kulüplere 'tatlı' destek

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, amatör spor kulüplerine ziyaretler gerçekleştirerek yaptıkları çalışmalarda ‘yanınızdayız’ mesajı veriyor. Kulüp ziyaretlerinde sporculara tatlı ikramı da yapılarak motivasyon sağlanıyor.
Amatör spor kulüplerine yönelik bir dizi ziyaret başlatan Başkan Demirtaş’ın son durağı Kökçüoğlu ve Karadenizspor kulüpleri oldu.
Kökçüoğlu Spor Kulübü ziyaretinde minik futbolcuların hazırlık maçını izleyen Başkan Demirtaş’a Mahalle Muhtarı Kemal Kindan eşlik edip bilgiler aktardı. Ziyaretine Karadenizspor Kulübü ile devam eden Başkan Demirtaş burada “En büyük başkan bizim başkan” sloganları ile karşılandı. Alkışlar eşliğinde halı sahaya giren Başkan Demirtaş, miniklerle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Başkan Demirtaş programın sonunda “Dünya tatlısı sizlere tatlılar Başkan amcanızdan” diyerek minik sporculara tatlı ikramında bulundu.

“Spor bir kültür meselesidir”
İlkadım Belediyesi olarak tüm branşlarda herkese spor yapabilme imkanı sunmaya çalıştıklarını anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Amatör olarak spora ağırlık veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne spor alanları oluşturma ve spor yaptırma anlamında yatırımlarımız oldu ve devam ediyor. Spor aslında bir kültür meselesidir. Önce sporun ortamını hazırlayıp yapılabilirliğini göstermeniz gerekir. Ardından yavaş yavaş insanlar spor yapar hale gelecek. Bugün herkes spor yapabilir haldedir. Parklarımıza bakıldığında sabahın erken saatlerinden itibaren insanların yürüdüğünü görürüz. Spor yapanların oluşturduğu piramidin tabanını genişletmemiz gerekir. Piramidin üstünde ise dünya şampiyonları olimpiyat şampiyonları olur. Bu iş yayıldıkça spor kültürünün yanında spor şampiyonlarımız da çıkacaktır” dedi.

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