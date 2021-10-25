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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin tek solo alpinisti 42. zirveyi Akdağ’da yapacak

İHA

Türkiye’nin tek solo alpinisti 42. zirveyi Akdağ’da yapacak

– Türkiye'nin ilk solo alpinisti Erdek Cennet, 81 ilin en yüksek dağlarına çıkarak literatüre “Anadolu Parsı” unvanını kazandırmak üzere çıktığı yolda 42. zirveyi Ladik Akdağ’da görmek üzere Samsun’a geldi.
Kendisinin geliştirdiği ‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesine 42. il olarak Samsun’da devam edeceğini belirten Erdek Cennet, bunu Türk dağcılık sporu tarihindeki en büyük proje olarak nitelendirdi. Anadolu Parsı unvanını kazanarak literatüre kazandırmayı amaçladığını belirten Erdek, bunun Türk dağcıları için bir hedef, yabancı dağcıları da ülkeye çekecek prestijli bir unvan olacağını düşündüğünü belirtti.
Projesinden söz eden Erdek Cennet, “10 yılı aşkın süredir dağcılık özelinde yüksek irtifa dağcılığıyla ilgileniyorum. Bilgi, beceri, donanım ve gözlemlerim sonucunda bu projeyi ürettim. Projemin içeriği 81 ildeki o ilimizdeki en yüksek dağın zirvesine solo olarak tırmanan solo alpinistlere Anadolu Parsı unvanı verilmesi yönünde bir projedir. Şu anda Samsun’dayım. Ladik Akdağ benim 42. zirvem olacak. Birazdan rota başlangıç alanına gidip başarılı bir tırmanış gerçekleştireceğim” dedi.
Cennet, “Bizim ülkemizde herhangi bir unvan yok. Boksta kemerdir, savunma sanatlarında kuşaktır. Tüm spor branşlarında bir hedef var. Bir amaç var. Ama aslında en güzeli dağcılık ve doğa sporlarıdır. Çünkü içerisinde şiddet yok. İçerisinde yarış yok. Güzel dostluklar var. Neden bir unvan olmasın. Projem bittikten sonra ‘nereden gitmişim, ne yapmışım, rotasıdır, dağın yapısıdır, dağla ilgili bilgilerdir’ bunları il il dosyalayıp Cumhurbaşkanlığı’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Dağcılık Federasyonu’na sunacağım. Anadolu Parsı unvanı verilmesi yönünde girişimlerde bulunacağım. Böyle bir örnek olmadığı için çok olumlu bakacakları yönünde umutluyum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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