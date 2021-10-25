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Samsun'da kenevir üretimi 250 dekara kadar düştü Müdür Sağlam: "Sözleşmeli üretim yapıldığında bizim 100 binlerce dönüm ekecek alanımız var"

İHA

Samsun'da kenevir üretimi 250 dekara kadar düştü Müdür Sağlam: "Sözleşmeli üretim yapıldığında bizim 100 binlerce dönüm ekecek alanımız var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun'da 2020 yılında 2 bin 700 dekar olan kenevir üretim alanı 2021 yılında '250 dekara' kadar düştü. Konuyla ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Sanayideki gelişmeleri ve sağlık alanındaki mevzuatlarıyla birlikte sözleşmeli üretim yapıldığında bizim 100 binlerce dönüm ekecek alanımız var" dedi.
Türkiye’de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun’da yaşanan pazarlama sıkıntılarından dolayı her geçen yıl kenevir üretim alanı düşüyor. Özellikle geçmişten günümüze kadar kenevir tarımı ile ilgilenmesiyle bilinen Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde kenevir üretimi durma noktasına geldi.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, sözleşmeli tarıma dikkat çekti. 2020 yılında kenevir üretiminin 2 bin 700 dekara çıkardıklarını belirten Müdür Sağlam, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun ziyaretinde kenevirle ilgili bir talimatları olmuştu. Çünkü burada yıllardır kenevir tarımı yapılmaktadır. Kenevir tarımı ile ilgili çiftçilerimizin geçmişten gelen bir alışkanlıkları mevcuttur. Kenevirin özellikle dünyadaki yerine baktığımızda hem tekstil sanayisinde hem otomotiv sanayisinde hem ilaç sanayisinde yoğun bir şekilde kullanımını görmekteyiz. Dolayısıyla kenevirle ilgili 2019 yılı içerisinde Samsun genelinde bir üretim yapıldı. 2020 yılında bu üretim 2 bin 700 dekara çıkarıldı. Dolayısıyla pazarlama ile ilgili sadece tohum ve lif üzerine bir üretim yapıldı. Özellikle endüstriyel kenevirin ilaç, otomotiv gibi sektörlerde çok kullanımı mevcuttur. Dolayısıyla sanayisi geliştirilmeden veya bu mevzuatlarla ilgili çalışmalar yapılarak sözleşmeli üretim yapılmadığı sürece pazarlamada büyük bir sıkıntı yaşanmaktadır. Dolayısıyla hem Sanayi Bakanlığımızca hem de Tarım Bakanlığımızca bunlarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 2021 yılına geldiğimizde Samsun'da kenevir üretimi 250300 dönüme geriledi. Özellikle sanayideki gelişmeleri ve sağlık alanındaki mevzuatlarıyla birlikte sözleşmeli üretim yapıldığında bizim 100 binlerce dönüm ekecek alanımız var" diye konuştu.

"Mutlaka sözleşmeli üretilmeli"
Kenevirin diğer tarım ürünlerinde farklı olduğunu ifade eden Sağlam, "Bu keneviri işleyebilecek tesisler olduğunda kenevir ile ilgili çiftçilerimizin yetiştiricilikle ilgili tecrübeleri var. Bunları sadece Vezirköprü değil, Ladik, Havza ve tüm Samsun ilinde çok daha büyük yerlere getirebiliriz. Ancak kenevir biliyorsunuz diğer tarım ürünleri gibi değil. Dolayısıyla bir patatesi, soğanı, elmayı anlaştığınız yer olmasa diğer yere satabilirsiniz ama kenevirin mutlaka sözleşmeli üretimi yapılması gerekiyor. O satılmadığında başka bir yerde kullanılması mümkün değil. Sözleşmeli üretim yapıldığında biz kesinlikle daha fazla üretimimizi yaparız. Hem teknik elemanlarımızla hem de çiftçilerimizle kenevirin tarımını biz biliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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