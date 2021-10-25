OMÜ, mühendislik alanında dünya sıralamasında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), dünyanın saygın üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher Education'ın (THE) 2022 konulara göre dünya derecelendirmelerinde mühendislik alanında 1001+ diliminde yer almayı başardı.
OMÜ, eylül ayında açıklanan klinik ve sağlık alanında 601+, yaşam bilimleri alanında 801+ ve fen bilimleri alanında 1001+ diliminde yer almıştı. OMÜ'nün geçen yıllardaki sıraları şu şekilde:
Mühendislik alanında 2019 ve 2020 yıllarında 801+, 2021 yılında ise 1001+ dilimi. Klinik ve sağlık alanında 2019, 2020, 2021 senelerinde de 601+ dilimi. Yaşam bilimleri alanında 2019 ve 2020'de 601+, 2021'de ise 801+ dilimi. Fen bilimleri alanında 2019 ve 2020'de 801+, 2021'de ise 1001+ dilimi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.