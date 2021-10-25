Tekkeköy yatırımları tam gaz Köktaş ve Togar Tekkeköy’de incelemelerde bulundular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekkeköy yatırımları tam gaz Köktaş ve Togar Tekkeköy’de incelemelerde bulundular

İHA

Tekkeköy yatırımları tam gaz Köktaş ve Togar Tekkeköy’de incelemelerde bulundular

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin 2022 yılının sonuna yetiştirilebilmesi için çalışmaların devam ettiğini, ilçeye bin seyirci kapasiteli stat kazandıracaklarını, ayrıca 24'üncü köy konağını yaptıklarını açıkladı.
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede devam eden ve tamamlanan devlet yatırımları ile Tekkeköy Belediyesi tarafından yürütülen projeleri ve hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.
Tekkeköy’de incelemelerde bulunan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile beraberin heyet 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi, Samsun Lojistik Merkezi, ilçe stadı, 7,5 kilometrelik bisiklet yolu, Aşağıçinik Köy Konağı, Aşağıçinik İlkokulu ve belediye tarafından yürütülen diğer projelerin ve hizmetlerin son durumunu alanda kontrol ettiler.

Köktaş’tan Tekkeköy’e övgüler
Tekkeköy’de hem kamunun yapmış olduğu hem de belediyenin yapmış olduğu bir dizi yatırımı yerinde incelediklerini söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Yatırımların başlangıcından itibaren takip ettiğimiz projeleri yerinde hangi aşamaya geldiğini, fiziki gerçekleşmenin ne olduğunu görmek için bugün çok değerli ilçe başkanım, belediye başkanım ve belediye ekibimizle bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Gördüğümüz kadarıyla şu son iki yıl içerisinde gerçekten Tekkeköy‘de hem kamu adına hem belediye yerel yönetimler adına çok önemli hizmetlerin planlandığı yapım aşamasında olduğu ve bir kısmının da bitip halkın hizmetine sunduğunu gördük. Hastanesi, stadı, yüzme havuzu, okullarıyla lojistik köyüyle ve en önemli bir sosyal proje, çevreci proje, yeşil proje olarak yaklaşık 12 km uzunluğundaki bisiklet yolunu inceledik. Bir kısmı tamamlandı. Aydınlatması da inşallah yapıldığın da Tekkeköy‘de oturan insanlarımız sanayiye gidiş gelişini kolaylaştıracak, araç trafiğini azaltacak. İnşallah en kısa zamanda da bunu bitiririz ve Tekkeköylü hemşerilerimizin, sanayide çalışan insanların hizmetine sunarız. Bu fırsatları veren Tekkeköy’de özellikle son dönemlerdeki değişimi dönüşümü gerçekleşmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese ben de buranın bir milletvekili olarak, buranın bir vatandaşı olarak ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Köktaş: “Tekkeköy’ün kanayan yarasını dindirdik”
250 yataklı Tekkeköy İlçe Devlet Hastanesi inşaat alanını ziyaret eden Samsun Milletvekili Köktaş, “Tekkeköy yıllardır hastane özlemi olan bir ilçemiz. Tekkeköy ilk iktidar olduğumuzda 3 Kasım 2002’den sonra 24 saat hizmet veren sağlık ocağı dahil olmayan bir ilçeydi. Daha sonra 24 saat hizmet veren sağlık ocağına dönüştü. Sonrasında poliklinikler yapılmaya başlandı. Bazı sağlık üniteleri buraya açıldı. Şimdi de inşaatı yükselen hastaneyi burada yapmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ama özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a özellikle buranın ilk startının verilmesinde takipçisi olacağını söyledi ve hala hastanenin aşamalarını takip ediyor. Bunun içinde Samsun şehrimiz adına özellikle de Tekkeköylü hemşerilerimiz adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yüklenici firmamız maşallah hem işinin erbabı hem de hızlı bir şekilde imalata devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda hastane inşaatını tamamlayarak Tekkeköylü hemşerilerimizi hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Togar ilçedeki hizmetleri anlattı
“Bugün uzun bir süreden sonra milletvekili çok kıymetli abimiz Fuat Köktaş ile birlikte kısa bir ilçe turu ve incelemeler gerçekleştirdik” diyen Başkan Togar şunları söyledi: “Bunun başlangıcında hepimizin iftiharı ama ilçemizin tabiri caiz ise 100 yıldır arzu ettiği hayali kurduğu devlet hastanesinin son durumunu paylaştık. İlçemizdeki devlet hastanesi inşaatımızın çok hızla ilerlediğini hep birlikte görmüş olduk. Tekkeköy’de yaşayan insanlarımızın kafalarındaki soru işaretlerinin herhalde giderildiğine inanıyorum. Çünkü bu hastane ilçemiz için bütün hizmetlerin önünde gelen en önemli sosyal ihtiyacımız, temel ihtiyacımızdır. Allaha şükürler olsun son hız devam eden hastanemiz hayal ettiğimiz gibi 2022 yılının sonuna yetiştirilebilmesi için hem siyaseten hem yerelde hem genelde hem de Cumhurbaşkanımızın bizzat takip etmesi ile hastanemiz inşaatı süratle devam ediyor. Onun ardından yine milletvekilimiz de sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız ile birlikte onunda katkılarıyla ilçemize bin kişilik tribün kapasiteli bir ilçe stadı kazandırıyoruz. Tekkeköy spor kulüplerinin oyuncularının da bu saatten sonra en azından profesyonel bir lig hedefinin koyulduğu çok ciddi bir tesis daha ülkemize ve gençlerimize özellikle günün 24 saati kullanabilecek oldukları sosyal donatıların da içinde olduğu bir ilçe stadının kazandırıyoruz. Yine bir okulumuzun fiziki şartları ve öğrenci sayısının okulun karşılamaması sebebiyle sekiz derslikli iki kattan oluşan bir ilköğretim okulunu ilçemize Tekkeköy Belediyesi olarak kazandırıyoruz. Bu bizim için ayrı bir gurur. Okulları tamirat tadilat edemeyen bir belediyeden çıtayı yükselterek okul ihtiyacını karşılayan okul yapan bir ilçe belediyesi olduk. Yine bugün itibarıyla 33 köyü olan Tekkeköy’ün 24. köy konağını yapıyoruz. Yine ilçemizin şehrimizin ülkemizin en büyük yatırımlardan birisi olan lojistik organize sanayimizi ziyaret ettik. Son olarak Karadeniz‘deki en uzun bisiklet, spor ve yürüyüş yolunu Samsun’la paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu müze ülkede ilk ve tek olacak Cerrahi Aletler Müzesi aralık ayında açılacak
YEREL HABERLER Bu müze ülkede ilk ve tek olacak Cerrahi Aletler ...
OMÜ, 'THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması'nda
YEREL HABERLER OMÜ, 'THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite ...
OMÜ, mühendislik alanında dünya sıralamasında
YEREL HABERLER OMÜ, mühendislik alanında dünya sıralamasında
Başkan Demir: “Merkez ile kırsal ayrımı kalmayacak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Merkez ile kırsal ayrımı kalmayacak”
YÖKAK Başkanı Elmas: “Gençlerin değil hocaların değişmesi lazım, hocaların saltanatı bitti” OMÜ 2021-22 Akademik Yılı Açılışı ve Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni
YEREL HABERLER YÖKAK Başkanı Elmas: “Gençlerin değil hocaların ...
CANiK, Türk bayrağını Sailing Champions League şampiyonlar ligi finalinde dalgalandırdı
YEREL HABERLER CANiK, Türk bayrağını Sailing Champions League ...
Vali Dağlı: “2022’deki fuarlar ülkemizde ses getirecek”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “2022’deki fuarlar ülkemizde ses ...
Meme kanseri hastalarına beslenme önerileri
YEREL HABERLER Meme kanseri hastalarına beslenme önerileri
Samsun'da kenevir üretimi 250 dekara kadar düştü Müdür Sağlam: "Sözleşmeli üretim yapıldığında bizim 100 binlerce dönüm ekecek alanımız var"
YEREL HABERLER Samsun'da kenevir üretimi 250 dekara kadar ...
Türkiye’nin tek solo alpinisti 42. zirveyi Akdağ’da yapacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin tek solo alpinisti 42. zirveyi Akdağ’da ...
Bora: “Kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik” ELDER ve TÜRKAK’tan YEDAŞ’ın Teknik Eğitim Merkezine tam not
YEREL HABERLER Bora: “Kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarımıza ...
Samsun'da hafif ticari araç tır ile çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç tır ile çarpıştı: 2 ...
Tamir ettikleri minibüsün altından ezilen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tamir ettikleri minibüsün altından ezilen 1 kişi ...
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ...
Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı Yaralı koyunlar için çocuklar gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Aç kalan sokak köpekleri, koyun sürüsüne ...
Başkan Demirtaş’tan amatör kulüplere 'tatlı' destek
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş’tan amatör kulüplere 'tatlı' destek
Samsun Büyükşehir'in betondan milyonluk tasarrufu
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir'in betondan milyonluk tasarrufu
Başkan Demir: “Geleceğin şehrini inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Geleceğin şehrini inşa ediyoruz”
Başkan Deveci: “Çocuklar bizim geleceğimiz”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Çocuklar bizim geleceğimiz”
Park halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde yangın
Eğlence mekanı kundaklamaya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eğlence mekanı kundaklamaya 2 gözaltı
Bayat ekmekler can dostlara aş olacak
YEREL HABERLER Bayat ekmekler can dostlara aş olacak
Samsun'da kamyonun karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonun karıştığı ölümlü kaza güvenlik ...
Yılport Samsunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.