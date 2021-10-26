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Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Bektaş (79) idaresindeki 06 PG 951 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Murat Bektaş olay yerinde hayatını kaybederken, Refik Karataş (57) yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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