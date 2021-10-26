Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Samsun'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Bektaş (79) idaresindeki 06 PG 951 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Murat Bektaş olay yerinde hayatını kaybederken, Refik Karataş (57) yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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