Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşmet Güney (42) evdeki çekyatta ölü olarak bulundu. Haşmet Şahin'in ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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