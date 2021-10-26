Samsun'da elektrikli otobüsler 2022'de devreye alınacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mali tasarruflarının yanı sıra çevre dostu olmalarıyla da bilinen elektrikli otobüslerin gelecek yıl devreye alınacağını söyledi. Türkiye’de ilk kez geleceğini şehri Samsun’da hizmet vermeye başlayacak yerli ve milli üretim elektrikli otobüsler TEKNOFEST'te de kullanılacak.

Türkiye'de ilk defa yerli lityum pilli elektrikli otobüsü Samsun'da hayata geçirecek olan Büyükşehir Belediyesi bunun hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etapta yerli ve milli otobüslerden 10 adet alınacak. Proje tamamlandığında ise Büyükşehir Belediyesinin tüm otobüs filosu elektrikli araçlardan oluşacak. İlk etapta alınacak olan 10 adet ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüs, TaflanHavalimanı ve Soğuksu bölgesinde hizmet vermeye başlayacak. Ancak bu güzergah Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’ in 2022 yılında Milli Mücadele şehri Samsun’da yapılması nedeniyle 19 Mayıs ilçesine kadar uzatılacak.



Güzergah 19 Mayıs'a kadar uzatılacak

Gelecek yıl bahar ayı gibi elektrikli otobüslerin tamamen devreye alınacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Festivale uygun çalışmalarımız ve projelerimiz var. Nisan ayı gibi lityum pilli elektrikli otobüsleri devreye alacağız. TaflanHavalimanı ve Soğuksu bölgesinde hizmet verecek elektrikli otobüslerin güzergahını 19 Mayıs ilçesine kadar uzatacağız. Festivalde 2 milyon kişi ağırlayacağız. Hazırlıklarımızı ve projelerimizi ivedilikle yaparak TEKNOFEST'e kadar bitirmeyi planlıyoruz" dedi.



Samsun en güzel şekilde başaracaktır

“Samsun milli mücadele ruhu, genç nüfusu ve teknolojiye olan ilgisiyle bu dev organizasyonun üstesinden en iyi şekilde gelecektir” diyen Başkan Mustafa Demir, "Gençlerimiz için önemli bir organizasyon. Bir kez daha şehrimizde yapılmasından dolayı hem sayın bakanımız Mustafa Varank hem de T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür ediyorum. Bizler Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, üniversitelerimiz, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte 2022 yılında yapılacak TEKNOFEST’ e en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Daha önce İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda başarılı bir organizasyona ev sahipliği yapan Samsun'umuz TEKNOFEST'te de en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Dünyaya mal olmuş festival ile şehrimizin adını bir kez daha dünya duyacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.